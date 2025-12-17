AI投資及地緣政治助星國受惠 避險資金力撐新幣
（中央社記者吳昇鴻新加坡17日專電）在AI投資熱潮持續升溫、全球資金布局出現變化之際，分析指出，新加坡可為AI發展浪潮中的「多面向受惠者」；同時，地緣政治不確定性升高，避險資金流入也為新幣走勢提供支撐，帶動市場對其後市表現保持審慎樂觀。
馬來亞銀行（Maybank）近日發布「2026東協宏觀經濟報告（ASEAN MACRO 2026）」；馬來亞銀行外匯研究主管安迪（Saktiandi Supaat）在回覆中央社詢問的電郵中表示，因基本面穩健、投資循環走強及人工智慧（AI）資本支出熱潮帶動下，馬來西亞令吉（MYR）與新加坡幣（SGD）表現可望優於其他貨幣，而避險資金流入則有助支撐新幣。
安迪指出，在AI發展浪潮中各界視新加坡為「多面向受惠者」，憑藉高素質人力資源、完善智慧財產權制度，以及長期以來的創新文化及經商便利度，新幣有望成為AI敘事下的受益貨幣之一。新加坡不僅出口半導體，也營運資料中心。
這份報告指出，新加坡經濟發展局（EDB）與資訊通訊媒體發展局（IMDA）已啟動相關資料中心計畫，以進一步鞏固新加坡作為可信賴AI與資料中心投資樞紐地位。
然而，新加坡土地資源有限，資料中心投資成本相對偏高。安迪指出，新加坡仍可望透過「柔佛-新加坡經濟特區」（JSSEZ）受惠，並在馬來西亞資料中心建設熱潮中，發揮全球金融中心與資本募集平台的角色，間接受益。
聯合早報報導，地緣政治情勢動盪，加上美國相關政策不明，推升去美元化討論，促使投資者將資金轉向避險資產，作為區域金融中心，新加坡吸引了大量避險資金流入並推動新幣走強。
星展銀行貨幣策略師黃鯧誠在報導中指出，新加坡金融管理局長期維持新元非國際化政策，藉此掌握對新元名目有效匯率（S$NEER）制度主導權，並降低投機性離岸資金流動對匯率造成的干擾。（編輯：唐佩君）1141217
其他人也在看
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 19
秒填息不到一分鐘...群聯填息秀只賺到了個寂寞
群聯（8299）今（16）日除息，每股配發現金股利6.2283元，因除息參考價高掛1,120元，只要上漲0.54％即告全數填息，市場預期群聯今日全數填息機會高，不料碰到AI泡沫化變局，台股續跌，群聯填息秀也跟著變調，只有15張成交量得以1,130元成交，宣告全數填息。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
大摩喊目標價330元！國家隊趁甜甜價補貨「這伺服器大廠」 再砸4.9億敲進記憶體3檔
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（16）日終場收在27,536.66點，下跌330.28點或跌幅1.19%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市個股方面...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 7
聯電股價重返50元 下午重訊說明這事
晶圓代工廠聯電（2303）將於今（17） 日下午4點於證交所召開重訊視訊記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興電子（3037）現增事宜。聯電今股價站回50元關卡，以50.4元作收，上漲1.2元、漲幅2.44%，成交量12.12萬張。到昨為止，外資連15買，近1個月累計買超37.72萬張，投信則賣超逾1自由時報 ・ 6 小時前 ・ 8
00919填息了！僅花兩天 128萬股民息利雙收
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元完成盤中填息，最高價位到22.2元，也讓參與第11次填息的投資人息利雙收。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前 ・ 8
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 91
台股TISA基金黑馬！凱基台灣精五門暴增近百倍
TISA基金逐漸成為台股投資新勢力。自7月推出以來，短短5個月市場規模已從2,800萬元成長至7.8億元，其中以凱基台灣精五門基金近百倍的成長，成為市場中另一匹黑馬。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前 ・ 5
記憶體吃緊...豪砸23億擴產！華邦電「目標價上看百元」成交炸242億 這千金股「11月營收創高」重摔8%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（16）日開低走低，終場跌330.28點，以27,536.66點作收，跌幅1.19%，成交金額5258.51億元。觀察今日成交額排...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
外資連砍土洋對作 台積電走弱台股小跌11點/百萬張巨量衝新天價 台新新光金迎「高光時刻」/太空題材續熱 低軌衛星概念股成盤面最強主線｜Yahoo財經掃描
投資人持續消化延遲公布的11月非農就業報告與零售銷售等經濟數據，加上關注川普政府後續關稅政策進度與聯準會利率路徑，美股周二四大指數跌多漲少；道瓊工業指數下跌-0.62%，那斯達克指數小漲0.23%，標普500指數跌0.24%，費城半導體指數跌0.46%。 科技股方面，特斯拉跳漲3.07%改寫歷史收盤新高；美光在財報前下挫2.1%，而Meta也收漲1.49%，台積電ADR則是下跌0.3%。 亞股方面普遍走強，日股上漲0.26%、韓股上漲1.43%；港股上漲0.93%，上證指數同步收漲。 台股今（17）日加權指數開高走低，終場小跌11.49點收27,525.17點，成交金額5,078.61億元；權值股台積電(2330)收1,430元小跌5元，尾盤翻黑壓抑指數，但盤面資金轉向防禦與題材股撐場，金融股在避險需求升溫下表現突出，台新新光金(2887)續強領軍，中信金(2891)、國泰金(2882)同步走揚；題材面則由低軌衛星續噴，華通(2313)、公準(3178)、宏觀(6568)、璟德(3152)等維持強勢，而美光財報將揭曉也讓記憶體買氣不墜，華邦電(2344)走揚帶動旺宏(2337)、力積電(6770)收高，下游模組廠威剛(3260)、創見(2451)反彈，成為今日盤面撐盤主角。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 4 小時前 ・ 5
128萬股民揪心！00919今除息 盤中翻黑陷貼息
擁有逾128萬受益人的季配型高股息ETF群益台灣精選高息（00919）今日（16）進行除息，本季配息0.54元，首日參考價為21.65元，受大盤修正拖累，股價盤中翻黑，暫呈貼息窘境。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
00919新納成分股 台新新光金爆63萬張巨量改寫新天價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前 ・ 1
《基金》今年ETF績效1次看 0050僅排第11
【時報-台北電】距離年底封關還有2星期，全年ETF績效即將出爐，統計截至上周(12/12)為止，主題型ETF今年大放異彩，前10名中共有4檔入列，且囊括前3名，分別為復華中國5G(00877)、元大航太防衛科技(00965)及第一金太空衛星(00910)，報酬率都超過5成；國泰數位支付服務(00909)則奪下第10名，前十名ETF漲幅超過3成2，勝過元大台灣50(0050)（報酬率32.37%，名列第11名）。 今年除了AI表現傑出，主題型ETF也都火紅，尤其快到年底績效結算，投資人引頸期盼今年誰是大贏家。 根據統計，今年國防、太空、加密貨幣以及AI相關績效亮眼，冠軍復華中國5G報酬率讓人驚艷，去年以13.21元封關，今年最高漲至25.6元，上周以24.92元作收，漲幅高達88.6%。 達人指出，00877前5大持股包含成都新易盛、立訊精密、中際旭創、富士康工業互聯、兆易創新，且前4家持股比重都在8%以上，配置相當集中，買進等於可以參與大陸通訊產業發展。00877現下規模約40億元，受益人數1.1萬。 而第2名00965前5大持股則有三菱電機、台積電、日本電氣(NEC)、帕蘭泰爾(Pa時報資訊 ・ 1 天前 ・ 3
輝達第一個崩？7檔巨頭引爆哈佛「泡沫」警戒 小心反轉
人工智慧狂潮席捲金融市場，但隨著鉅額投資無法立竿見影，泡沫化討論甚囂塵上，研調機構Ned Davis Research認為美國半導體股票已經符合哈佛學者的泡沫定義，同時點名7檔股票，包括輝達、博通、超微及美光等科技大廠。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
外資一週買超254億 光這2檔金控買超逾25萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/8~114/12/12）外資在集中市場總買進金額為8,342.59億元，總賣出金額為8,088.05億元，買超為254.54億元，另統計自114年年初至12月12日止，外資總買進金額為33兆5,440.66億元，總賣出金額為34兆52.06億元，累計賣超為4,611.40億元。外資總持有股票市值為43兆3,375.33億元新台幣，占全體上市股票市值的47.21%，較12月5日的42兆8,903.62億元新台幣，增加4,471.71億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單
市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
焦點股》美光即將公布財報 記憶體族群翻漲
美光即將公布財報，AI持續帶動記憶體缺貨漲價，在市場看多情況下，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）、十銓（4967）、威剛（3260）、創見（2451）等記憶體族群今日成交熱絡，股價紛勁揚，成為盤面主流類股之一。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 1
00713和00919等ETF換股！近200萬人關注 異動一文看懂
近200萬人關心！台灣指數公司今（17） 日公布指數定期審核結果，元大臺灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）等大型ETF 追蹤指數成分股出現調整，其中，00919增台新新光金，刪除大同。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
專家看好美光財報！國家隊手捧12億進場「2檔記憶體」 再逢低豪擲31億補貨台積電、鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下殺513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
外資逃殺 台幣貶1.78角
AI泡沫疑雲再升溫，美股四大指數上周五重挫，台股15日開盤一度暴跌500點，外資擴大賣超台股且全面匯出，衝擊新台幣匯率跟著重貶，終場狂挫1.78角，匯價一舉站上31.3元價位，匯銀主管預估，短線關鍵全看美股，若持續崩跌並拖累台股，新台幣將進一步貶破31.4元，甚至衝向31.5元重要心理關卡。工商時報 ・ 1 天前 ・ 6