AI投資泡沫破裂？ Google執行長示警：每家公司都難逃一劫

Google執行長皮查伊示警，如果AI投資泡沫破滅，每一間企業都將遭受波及，但他同時樂觀認為，其公司最終能夠挺過風暴。（示意圖：motion elements）

AI（人工智慧）熱潮持續延燒之際，由於AI產業估值飆升、投資熱絡，也引發外界對於泡沫風險的擔憂。Google執行長皮查伊警告，如果AI投資泡沫破滅，每一間企業都將遭受波及，但他同時樂觀認為，其公司最終能夠挺過風暴。

根據英國廣播公司（BBC）報導，皮查伊受訪時坦言，目前的AI投資潮是「非凡時刻」，卻也存在「某種程度的非理性」現象。他被問及Google能否免於AI泡沫破裂影響時坦言，他認為「沒有公司能夠倖免，包括我們在內」，但該公司最終仍能挺過這場潛在風暴。

廣告 廣告

皮查伊以網際網路發展歷程為例說明，當時顯然存在很多過度投資，但現在沒人會質疑網路的深遠影響。他預期AI發展也將走上相似模式，在這樣的時刻「同時存在著理性和不理性的元素。」Google擁有從晶片到YouTube資料、模型到尖端科學的「全面技術」，打造出獨特的自有模型，更能夠承受AI市場動盪。

隨著投資人看好Alphabet和ChatGPT開發商OpenAI競爭的能力，Alphabet今年股價已大漲約46%，在過去7個月翻倍成長至3.5兆美元。然而，對AI估值過高的疑慮開始影響整體市場，分析師也激辯AI估值是否真能長期維持。

BBC報導提到，AI科技公司市值近月持續飆漲，各公司紛紛在此新興產業投入巨資，矽谷內外都開始出現泡沫破裂的擔憂與質疑聲浪。摩根大通執行長戴蒙上月也示警，AI投資終將獲利，但部分資金「很可能血本無歸」。