AI投資熱潮不斷！台積電也上榜 外媒點名「3檔股票」值得買

過去10年，科技股一直是引領美股走強的主旋律。根據《The Motley Fool》報導，隨著人工智慧（AI）應用正式進入「早期開發」轉向「全面擴張」的關鍵階段，市場分析師認為，AI基礎建設的投資榮景才剛開始。對於尋求長期增值的投資人而言，輝達（NVIDIA）、Alphabet 與 台積電（TSMC） 這3家公司的股票，將是未來10年的佈局首選。

1.輝達：AI基礎建設的無冕之王

輝達目前仍是全球 AI 革命的領頭羊，他們的市場統治力不僅來自硬體，更來自於難以超越的生態系軟實力。輝達的CUDA軟體平台已成為業界標準，絕大多數AI開發工具與函式庫皆基於此進行優化。此外，他們獨家的NVLink互連技術能共用記憶體池，並加速晶片間的通訊，讓數萬顆GPU就像如同一顆超強大的核心，可以共同合作。

報導指出，全球正掀起一場從企業到國家級別的AI淘金熱，而輝達則是這場活動的主要參與者。隨著這波熱潮不斷持續，這不僅為輝達注入了成長強心針，更奠定了其在 AI 領域難以撼動的霸主地位。

2.Alphabet：垂直整合的終極贏家

Google的母公司Alphabet展現了從晶片、軟體到終端應用最完整的「垂直整合」優勢，使他們在成本控制與研發效率上極具競爭力。

Alphabet自主研發的客製化AI晶片「Tensor Processing Unit」（TPU）已成功訓練出頂尖AI模型 Gemini，並廣泛應用於Google搜尋，以及各項雲端服務中。面對AI發展最常見的電力與資安瓶頸，Alphabet透過收購數據中心資安公司Wiz與能源企業Intersect，展現了Alphabet打通產業鏈上下游的雄心。

3.台積電：AI硬體的命脈

在AI產業快速成長的背後，台積電扮演了關鍵推手角色。在高階運算晶片領域，包括 GPU、TPU 等先進製程產品，台積電憑藉穩定良率與量產能力，幾乎成為唯一能夠支撐大規模生產的代工廠，也因此成為晶片設計公司難以取代的核心夥伴。

隨著客戶對先進製程產能需求不斷攀升，台積電近期宣布擴大資本支出，規劃新建與擴充多座晶圓廠。在市占優勢支撐下，也使台積電在價格談判上具備高度主導權。

