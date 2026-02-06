AI投資熱潮加速 布局市值型主動式ETF

【記者柯安聰台北報導】美股財報季正式展開，市場高度關注科技巨頭的營運表現與未來展望。4大CSP中，Meta與微軟率先公佈財報，分別繳出營收599億美元(年增24%)與813億美元(年增17%)的亮眼表現。然而，市場焦點卻轉向微軟雲端業務Azure，其本季營收成長較上季略為放緩，引發投資人對AI發展的疑慮，也使整體科技股股價短線承壓。



野村投信指出，近期美國科技股因股價大幅震盪，使電子類股面臨短線修正壓力。然而，從多家國際AI領導企業的財報與展望來看，產業基本面依然維持正向，中長期成長動能並未改變。



野村投信進一步分析，科技巨頭的核心競爭力及AI發展題材依舊穩固，隨著資金近日開始回流電子族群，相關指標個股的技術線型也轉為偏多，AI供應鏈在農曆年後重新回到市場主流的機率高。Meta與微軟皆上修2026年資本支出預期，顯示在AI基礎建設上的投入仍持續擴張。即便短期AI相關業務增速出現放緩，本業穩健的獲利能力仍足以支撐其長期AI布局。近期科技股股價的回檔更偏向於漲多後的估值修正，而非基本面轉弱，對AI發展無須過度悲觀。



00985A野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳分析指出，同樣受到美國科技股修正影響，2025年表現亮眼的老AI族群在今年以來承受較大賣壓，股價表現疲弱。不過可以發現，市場資金並未全面撤離AI題材，包括CoWoS、CCL與記憶體等具備缺貨漲價題材的產業，今年股價表現相當亮眼，顯示資金仍集中在AI主軸之中。



林浩詳指出，部分資金自電子類股流出後，開始轉向評價相對較低、具轉機題材的傳產族群。其中，重電類股在台美15%稅率敲定後迎來明顯出口利多，加上AI帶動電力基礎建設需求持續升溫，重電產業的長線成長故事再度受到市場關注。此外，塑膠族群中，樹脂產品作為CCL的關鍵原料之一，近期也受惠於CCL強勁需求而出現報價同步上漲，也推升相關個股股價表現。重電與塑膠類股甚至打敗很多電子次產業，成為今年以來表現強勢的次產業之一。



整體而言，林浩詳表示，AI剛性需求支撐大盤，整體經濟基本面依然穩健。市場的核心驅動力來自AI需求的結構性爆發，這非短期炒作，而且長期產業典範轉移。近期注意農曆年前賣壓、記憶體缺料與漲價是否影響消費性電子需求及企業資本支出。台股目前有非常多元的投資題材，建議投資人不妨採主動式ETF策略布局，一方面繼續持有具備明確缺貨漲價題材的CoWoS、CCL與記憶體類股的部位，同時也可留意長期成長性仍佳的老AI族群的逢低布局機會，並可在市場震盪期間，透過部份資金配置，參與傳產族群在資金輪動下的行情。隨著台股位於歷史相對高檔、企業獲利進入篩選期，主動式台股ETF的策略性選股優勢將更加凸顯，結合ETF低門檻、透明、流動性佳的特性，主動ETF已成為想兼顧風險控管與成長潛力的投資人，在新一年格局下不容忽視的新趨勢。（自立電子報2026/2/6）