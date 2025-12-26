AI投資熱 美10大科技富豪2025淨資產增逾5500億美元

（中央社紐約25日綜合外電報導）人工智慧（AI）投資熱潮加持，美國科技富豪身家大幅膨脹。彭博資料顯示，2025年美國10大科技億萬富豪淨資產合計增逾5500億美元，主要受惠投資人對AI龍頭企業的狂熱追捧。

英國「金融時報」（Finacial Times）報導，根據彭博（Bloomberg）資料，截至美股平安夜提前收盤價，美國10大科技公司創辦人與執行長合計擁有近2.5兆美元現金、股權與其他投資資產，較今年初的1.9兆美元大幅增加；同一時期，標準普爾500指數漲幅逾18%。

哈佛大學經濟學教授、同時擔任AI新創公司OpenAI顧問的佛曼（Jason Furman）指出：「這一切都帶有高度投機性，並與AI最終成功與否高度相關。能否獲得回報仍是個大問號，但投資人押注它會成功。」

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年淨資產增加近50%，達到6450億美元，盤踞榜首。他9月一度被甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）超越，但很快重返龍頭。

馬斯克今年不僅獲得特斯拉股東通過高達1兆美元的薪酬方案，其太空探索科技公司（SpaceX）估值也飆升至8000億美元。

AI熱潮的另一大贏家是輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳。輝達市值迅速成長，成為全球市值最高的上市公司，突破4兆美元大關。黃仁勳目前以1560億美元身家，名列美國科技富豪第8。申報文件顯示，他今年出售超過10億美元的輝達股票。

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）今年也出售價值56億美元的持股；戴爾科技（Dell Technologies）創辦人戴爾（Michael Dell）則出脫超過20億美元自家公司股票。

相較之下，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）因近期股價回落，在富豪榜中名次下滑。投資人對Meta在AI基礎建設上的龐大支出，以及對頂尖AI研究人員的高額薪酬方案感到憂心。

艾里森則因甲骨文3個月前宣布與OpenAI簽署高達3000億美元的資料中心合約，淨資產大幅成長；不過，市場對甲骨文如何為龐大的資料中心建設融資感到不安，導致股價自9月高點回落40%。

祖克柏與艾里森的排名也被Google共同創辦人佩吉（Larry Page）與布林（Sergey Brin）超越。佩吉今年淨資產膨脹61%至2700億美元，布林身家則攀升59%，來到2510億美元，反映市場對Google自家研發AI模型與晶片進展的信心。

微軟（Microsoft）創辦人蓋茲（Bill Gates）則是排行榜中唯一年底身家低於年初的科技富豪，主要因為他持續出售微軟股票，以挹注其慈善事業。（編譯：劉淑琴）1141226