AI投資還有肉？00981A經理人曝波段操作3關鍵 帶你跟上大行情
台股近年呈現明顯分化：AI供應鏈強勢擴張，傳產則多在整理，板塊輪動快速、投資難度升高。在這樣的環境下，今年5月27日掛牌上市，至11月10日漲幅達58%，績效驚豔市場的統一台股增長主動式ETF（00981A）經理人陳釧瑤以產業景氣循環、技術規格演進與資金流向為核心依據，透過紀律性的部位調整在震盪中尋找機會。她的操作邏輯與風險控管框架，也為投資人提供了在複雜市場中前進的清晰路徑。
波段投資達人 陳釧瑤 小檔案
畢業於中央大學產業經濟研究所，現任統一投信基金管理部協理，操盤統一奔騰基金、統一台灣高息優選基金與統一台股增長主動式ETF（00981A）。
產業景氣週期落差大 動態調整成為獲利祕訣
談到台股各族群表現的差異，陳釧瑤直指核心：「這源於產業景氣週期的落差。AI市場需求持續火熱，相關供應鏈營運受惠明顯，企業獲利不斷上修，自然帶動股價表現。」相對而言，非AI產業自2022年第2季疫情防疫政策結束後，歷經長達兩年多的庫存調整期。從供應鏈觀察，雖然庫存已降至相對低檔，但需求回溫速度緩慢，股價表現自然疲軟。
這種分化格局並非單純的估值差異或供應鏈位置改變，而是產業基本面的實質落差。投資人需要認清，當前市場的挑戰不只是選股技巧，還要能夠準確判斷不同產業所處的景氣週期位階，並據此動態調整資產配置比重。
陳釧瑤指出，總經面最需要關注的仍是降息循環能否延續。她提到，自今（2025）年4月川普關稅政策宣布後，台灣許多科技供應鏈明顯加快海外布局，除了原本的東南亞產能，也陸續在北美、南美等地擴建新廠，目的就在降低對單一製造地的依賴，並分散關稅風險。她認為，關稅訊息反覆，已難以左右行情；在聯準會（Fed）啟動降息後，美國就業與通膨才是影響降息節奏與股市走勢的關鍵指標。
AI晶片升級驅動供需變化 供應鏈消長左右類股輪動
回顧2025年，半導體、記憶體、封測、PCB、能源等主題輪動快速，表現落差明顯。陳釧瑤指出，在AI主導的市場中，投資人應掌握3件事：AI硬體升級趨勢、各公司市占率變化，以及景氣循環股的供需結構。她舉例，AI晶片規格提升後，不僅電源與散熱零組件需同步升級，CCL（銅箔基板）也從M7邁向M8/M9等級。她強調，從晶片升級往下追蹤至零組件，是掌握AI供應鏈成長的核心方法。
在原物料部分，她觀察到受惠於AI伺服器需求提升，部分產品如記憶體、CCL材料已出現供給較為吃緊的態勢。「我們持續追蹤這些受惠AI伺服器需求所帶動的產品緊缺延續性，並觀察供應鏈的消長，以及受惠升級的程度大小，作為持股配置的依據。」這種從需求端到供給端的完整產業鏈分析，構成了資產配置的核心邏輯。
認清波動來自短線情緒或長線格局 從4大CSP資本支出判斷基本面
面對短期波動頻繁、市場容易情緒化的環境，陳釧瑤分享了清晰的部位調整判斷架構。當台股劇烈波動時，團隊會審慎分析波動原因。若僅為短線市場情緒面波動，中長線多頭趨勢不變，會維持相對高水位持股，並伺機逢低布局具備投資潛力的個股。但若基本面出現變化，包括全球景氣及企業營運轉弱、總經數據惡化、全球經濟格局出現大變動等，則會果斷降低持股水位。
在基本面判斷方面，她特別強調美國4大CSP（雲端服務供應商，Cloud Service Provider）業者資本支出的風向球意義。4大CSP包含亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google與Meta，若其資本支出持續優於市場預期，代表整體AI產業展望仍然正向。除此之外，也須關注不同AI零組件的升級狀況與供應商份額消長，作為調整部位的依據。
AI供應鏈長線「還有肉」 非AI族群可擇優分批布局
針對投資人擔心的AI類股修正風險，陳釧瑤建議採取分散策略。「若擔心AI類股修正，建議分散資金，降低單一產業持股過度集中的風險，建議關注目前基期較低的產業與個股。」不過她也強調，由於觀察AI成長為長線趨勢，「若相關AI個股有修正，可逢低承接長期展望仍正向的個股。」
面對科技股估值偏高又逢降息啟動，陳釧瑤形容投資「既要踩油門，也要握好方向盤」。她認為AI仍是長線主題，供應鏈獲利有望上修，現階段偏高的評價終會被獲利追上；降息也帶來更充裕的資金，能夠支撐買盤。配置上，她採核心衛星策略：大型股穩住根基，中小型股負責加速成長。若市場震盪，則調整持股比重，並加入低基期、體質佳的標的，替整體配置增添緩衝。
在非AI族群上，陳釧瑤則採取更審慎的態度。「持續關注基期較低的產業，如消費、車用與工控，觀察需求何時回溫，一旦出現明確改善跡象，就會逢低布局。」她建議，一般投資人可善用定期定額分散進場時點，並在市場震盪、好公司股價拉回時分批加碼，拉低長期持有成本。
展望2026年，市場對降息、AI泡沫與傳統產業的預期分歧，可能出現資金風格重新洗牌。從陳釧瑤的操作心法可以歸納出，波段式資產配置的核心在於保持對總體經濟與產業基本面的敏銳度，透過量化指標與質化判斷相結合，在趨勢延續時維持高曝險，在基本面轉變時果斷調整。
對一般投資人而言，與其盲目追逐每一波題材，不如建立一套固定的配置節奏，讓決策更有章法；同時借助專業研究的視角，避開情緒化交易，才能在市場中，穩穩把資產往上堆。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年12月號
