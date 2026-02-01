AI押對邊有多爽！它近9成AI持股 績效直接說話

財經中心／余國棟報導

目前國泰台灣科技龍頭(00881)基金，在產業配置上持有近9成的AI類股，為投資人掌握AI時代下的類股輪動，追逐科技成長機會。（示意圖／PIXABAY）

投信投顧公會最新資料指出，統計至2025年12月底，國泰台灣科技龍頭(00881)在近6個月、1年、2年、3年的績效名列前茅，報酬率分別達41.8%、39.2%、102.26%、193.57%，隨著台灣外銷訂單持續維持正成長，台股電子股獲利也持續上修，投資人可趁勢加碼布局00881，有望先享息收，後搶進資本利得成長契機。

台積電法說會後迎接好消息，包括第四季台積電稅後純益達新台幣5,057億元、年增35%，為連續第7個季度實現雙位數成長；國泰投信分析，在台積電財報表現超乎市場預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾4成台積電的國泰台灣科技龍頭(00881)，有望成為投資人的新春開工紅包。

國泰投信投資長蔡宜芳表示，國安基金日前宣告，階段性任務已完成將順勢退場，結束史上最長279天護盤紀錄；本次國安基金進場期間(2025/04/08~2026/01/12)，台灣加權指數上漲超過1萬2千點，其中權值股王台積電股價更大漲逾107%，為台股屢創新高的最大功臣。​

國安基金操盤策略相當聰明，歷次進場時機，都在台股基本面無虞、惟市場情緒萎靡的情況下，因此勝率極高，蔡宜芳補充，即便國安基金已經離場，台股此時具備基本面良好、資金動能強勁、信心充足三大利多，況且台股ETF募集熱烈，源源不絕地挹注台股豐沛資金，台股今年可望超越去年表現。

針對國泰台灣科技龍頭(00881)的優異表現，00881基金經理人蘇鼎宇表示，基金在挑選成分股時有三道把關程序，揀選營收占比來自通訊科技產業鏈比重大於50%的企業、同時考量流動性，近3個月日平均成交量維持新台幣5千萬元以上、近4季EPS大於0的個股，幫助投資人擄獲深具競爭優勢的台系科技廠。目前基金在產業配置上持有近9成的AI類股，為投資人掌握AI時代下的類股輪動，追逐科技成長機會。

