AI拉動！華城AIDC接單逾120億元 明年佔營收逾10％

華城召開法說會。左為華城執行長許逸晟、右為華城總經理許逸德。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕重電龍頭華城(1519)12日下午召開法說會，總經理許逸德指出，華城外銷比重已超過55%，目前關稅20%，公司約負擔6%，但受關稅影響的訂單只會到2026年；而AIDC更是華城未來重要成長引擎之一，已接訂單金額超過120億元，今年佔營收約5%、明年將佔逾10%。

華城下午法說會現場法人踴躍參與。許逸德認為，關稅影響主要看產業別與產品，他透露，20%的對等關稅，華城和客戶友好協商，公司約吸收6%，而關稅只會影響到2025與2026年的訂單，因為2027年到2028年訂單已知關稅影響，訂單有做好分配，部分計入到成本當中，估計今年獲利仍可維持去年水準；華城前11月營收達205.34億元，已超越去年全年。

廣告 廣告

許逸德也說，華城相較於歐洲同業4年，交期約2.5年到3年，重電產業有資本密集、技術密集、取得顧客信賴等三大特質，品質(Quality)、成本(Cost)、交期(Delivery)，以及服務(Service)當中，交期最為關鍵，市場仍是供需不平衡，到目前為止並沒有明確反轉跡象。

華城明年重要成長動能包括外銷、AIDC、強韌電網與綠能四大領域，今年前10月台電對華城營收比重約28%，外銷則來到57%，前11月則已超過55%。許逸德說明，雖台電佔比會持續降低，但整體總量會增加，也允諾台電，為了台灣的強韌電網計畫，相關需求會優先供應。

華城執行長許逸晟也分析，當AIDC越來越多，變壓器需求也越來越大，全球都知道算力是國力，歐洲、東南亞有搶建置熱潮，變壓器熱潮也會同樣程度的增長。

許逸德指出，華城去年第四季以來，在AIDC相關電力變壓器接單超過120億元，部分來自星門計畫(Stargate Project)，自今年至2028年會陸續出貨，其中，今年在AIDC相關出貨約6.5億元，約佔營收5%、明年會超過10%。

至於營運布局，華城目前有中壢、觀音二廠、觀音三廠與台中港四個生產基地，華城完成小、中、大、超大變壓器集中生產，但也部份重疊支援，許逸德更透露，觀音二廠光是把產能集中、不變動，產值就可增加30-35%。他解釋，過去三年營收成長三倍，並不是產能擴大，而是透過產能優化、三班制、智慧化來達成。

但華城仍有擴廠計畫，觀音三廠的B廠今年底完工、明年投產，主要生產中型變壓器；台中廠明年初動工，2027年第二季完工，生產超高壓大容量的電力變壓器，預計台中廠產能將可翻倍。

【看原文連結】

更多自由時報報導

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

被現實擊潰！70歲退休部長當保全：遭年輕主管呵斥好屈辱

別再買科技股！華爾街大老15年來首次轉向 改買「這3族群」才是贏家

美股收盤》道瓊大漲646點！甲骨文暴跌近11％ 台積電ADR下挫

