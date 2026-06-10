AI拉抬電子設備 5月機械出口35.01億美元 創歷史單月新高

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

5月機械出口創下歷年單月新高。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會今(10日)發布台灣機械設備進出口統計速報，5月機械出口35.01億美元，不僅連16紅，更是歷史單月新高，且受惠AI強勁，電子設備5月單月出口破7億美元，同創歷史新高，出口金額已占總機械出口五分之一；工具機也是逐步回穩，預期下半年優於上半年。

機械公會指出，5月機械出口35.01 億美元，年增26.2%。前5月機械出口值為146.12億美元，年增19.9%，其中前3大出口產品為電子設備，28.57億美元、檢量測設備24.67億美元、動力傳動件8.56億美元。出口國前3大地區為美國38.61億美元、中國29.91億美元、新加坡1.13億美元。

廣告 廣告

台灣機械出口5月持續成長，已打破2022年7 月出口33.81億美元所創最高紀錄，再創單月歷史新高紀錄。受惠AI、半導體需求持續暢旺，電子設備出口表現最為亮眼， 5 月單月出口金額高達7.19億美元，同步創下單月出口最高金額紀錄，出口金額占比總機械出口也高達20.5%。

至於工具機產品出口目前緩慢回升中，5月出口金額1.94億美元、年增2.4%前5月出口仍年減1.9%，是台灣機械主要出口產品中仍呈現負成長的產業，但觀察出口金額與主要出口市場變化皆已逐漸轉正，預期下半年出口將優於上半年。

機械公會強調，目前新台幣匯率仍不利台灣機械出口競爭，尤其近期日韓匯率貶值幅度更大，觀察自 2021 年起至 2026 年 6 月初之匯率變化，新台幣匯率僅貶值 10.7%，日幣貶值幅度卻高達55.5%，兩者相差近45%，另外，韓國近期貶值幅度加大，累計貶幅也達43.5%，匯率差仍持續影響台灣機械產品出口競爭力。

目前全球仍受中東戰事影響，全球經濟發展充滿不確定性。雖台灣在半導體與 AI 伺服器的強勁需求帶動下，電子設備與檢量測設備成長迅速，連帶推升台灣機械產業成長，但台灣機械以出口為導向，機械製造業者出口訂單仍受新台幣匯率之影響，轉型升級往高附加價值與差異化產品發展仍需要時間，政府宜加大對機械產業轉型升級輔導，並持續協助海外訂單爭取。

【看原文連結】

更多自由時報報導

還是要靠台積電！英特爾傳吃下大單 華爾街「4個字」潑冷水

彭博：傳台灣擬管制對中國晶片出口 ！台積電ADR一度重挫4.96％

史上第6慘！1383家大跳水 指數跌1478點

黃金不妙了！渣打曝最壞情境

