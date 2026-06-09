AI拉貨兇！5月出口784.8億美元 外銷連續31個月正成長
財政部今（9）日公布5月進出口數據，5月出口784.8億美元，為歷年單月次高，月增16.1%，年增51.7%；累計1至5月出口3418.3億美元，年增48.7%。進口方面則是605.7億美元，創歷年單月新高，月增13.7%，年增54.9%；累計1至5月進口2566.3億美元，年增37.8%。5月出超179.1億美元，年增52.8億美元；累計1至5月出超852億美元，年增415.4億美元。
財政部指出，由於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求強勁，激勵相關產品出貨持續擴增，加上外銷價格調漲效應，5月出口784.8億美元，為歷年單月次高，年增51.7%，連續31個月正成長；進口605.7億美元創單月新高，年增54.9%，主因AI產業之全球供應鏈分工、出口引申需求活絡，以及國際原油、基本金屬等行情上漲所致。累計1至5月出口增48.7%、進口增37.8%。
財政部說明，5月主要貨品出口多較上年同月成長，資通與視聽產品、電子零組件增幅各達75.2%、56.0%，後者規模值創單月新高；排除兩貨類之出口平均增14.7%，其中礦產品因油品價格推升及基數低，出口增72.4%，機械因全球半導體業積極擴產及AI相關需求外溢，出口值亦創高，年增22.7%，電機產品增33.4%。累計1至5月，資通與視聽產品、電子零組件出口併計年增66.0%，占總出口比重78.6%。
財政部預估，全球經濟成長步調仍受中東地緣政治衝突、美國貿易政策調整等不確定因素約制，但隨AI應用持續深化，雲端服務業者資本支出維持高檔，各國積極建置AI基礎設施，帶動相關產品需求成長，加以我國半導體先進製程及高階封裝產能陸續開出，皆有助支撐外銷動能，今年第2至4季出口規模均可望維持逾2000億美元。
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