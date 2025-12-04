AI拉貨潮！NAND五大廠營收比拚 它不怕中企夾殺照奪第一

如圖小標題。 圖

[Newtalk新聞] 根據TrendForce最新調查，2025年第三季因雲端服務業者(CSP)持續擴建AI基礎建設，對enterprise SSD需求強勁，帶動前五大NAND Flash品牌商合計營收季增16.5%，逼近171億美元。上半年的減產措施奏效，下半年供需失衡情況獲得改善，加上enterprise SSD銷售占比提高，各原廠的平均銷售單價(ASP)皆有上漲。

展望第四季，AI應用將持續推升CSP對高效能TLC enterprise SSD、QLC enterprise SSD的需求，然原廠庫存回歸正常，製程轉換期間造成自然損失，將限縮出貨量成長幅度，且HDD供應依然短缺，預計將支撐第四季整體NAND Flash價格持續上漲，各產品漲幅將落在20-25%間，帶動營收再度成長。

廣告 廣告

分析各供應商第三季營收表現，Samsung的手機用NAND Flash產品儘管在中國市場面臨本土業者瓜分市占率，其enterprise SSD銷售仍然強勁，推升第三季營收季增15.4%至60億美元，以32.3%市占維持第一名。

排名第二為SK Group (含SK hynix及Solidigm)，營收近35.3億美元、季增5.7%。子公司Solidigm專注於生成式AI需要的QLC enterprise SSD，貢獻集團營收顯著。Kioxia第三季受惠於AI server需求、智慧手機季節性因素和其BiCS8技術轉換，位元出貨量大幅季增，營收季成長高達33.1%，逾28.4億美元，排名第三，市占也上升2個百分點。

Micron第三季主要得益於資料中心SSD出貨創新高，營收季增15.4%，上升至24.2億美元，位居第四。SanDisk排名第五，雲端領域和邊緣市場的應用推升其營收至近23.1億美元，季增21.4%。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不只是工業之母！新代科技領軍板金業 邁向AI工業5.0時代

AWS攜手NVIDIA提升AI訓練效率 秒殺競爭對手