AI拉貨爆發 緯創2025年營收衝2.19兆創新高

▲緯創2025年繳出全年營收2兆元的佳績。圖為緯創董事長林憲銘。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.01.17）

[NOWnews今日新聞] AI伺服器拉貨效應延續，代工大廠緯創8日公布2025年全年營收，一口氣衝上2兆，達2.19兆元，較去年同期翻倍成長、年增達108%，改寫歷史新高；其中第4季營收7209.4億元，季增27%、年增142.6%，同樣創下單季新紀錄。

緯創去年12月營收2552.6億元，月減9%，但年增仍達141.6%。公司說明，去年11月曾出現較集中的拉貨，導致12月動能相對放緩，不過整體成長趨勢仍然樂觀。

除了既有的AI動能，緯創規劃3月起，新產品VR200進入L6產品試產，並以第4季放量為目標。

緯創近兩日蓄勢突破歷史高點，可惜今日來到160元後開高走低，終場下跌4.73%，收在151元，成交量71210張。

值得留意的是，外資從12月下旬後幾乎持續站在買方，成為股價重要助力。

