AI拍貼機吸睛 現身東京展櫻花妹搶拍

▲MasterTones執行長李依哲設計出AI拍貼機，他接受NOWNEWS專訪，分享創業心法。（圖／記者王郁勳攝）

[NOWnews今日新聞] 2024年7月24日，「東京電玩展」在秋葉原登場，一台AI拍貼機吸引大批女高中生爭相體驗並登上媒體版面。拍貼機出自MasterTones執行長李依哲之手，他接受NOWNEWS專訪，分享創業心法。AI拍貼機也會設置在12月9日，由《NOWNEWS今日新聞》所舉辦的「跨世代-2025AI青年力論壇」現場，提供學生體驗。

場景拉回去年「東京電玩展」上，一台AI拍貼機台前大排長龍，有人化身日本校園偶像，有人被放進侏羅紀公園叢林，也有人躍上時尚雜誌封面。一張張充滿驚喜的照片，來自李依哲打造的AI拍貼機Pistick。

▲李依哲的AI拍貼機受邀赴2024「東京電玩展」參展，登上日本媒體版面。（圖／李依哲提供）

談到創業初心，李依哲笑稱 MasterTones 想做的，是「讓科技更有溫度的橋樑」。他早期從音樂領域起家，後來投入工程研發，希望把藝術感帶進科技應用。Pistick的誕生，源自一次與台南市府的合作：「台南 400」專案。團隊原本只負責聲音設計，最後意外跨足影像生成，探索 AI、文化與藝術的可能性。

那次合作經驗大獲好評，也開啟 MasterTones的新創業方向。李依哲與團隊開始思考，若能讓 AI成為一般大眾都能玩得開心的工具，走向人們的生活之中。

李依哲表示，Pistick 的第一代是「散裝系統」，從相機、電腦、印表機一字排開，線路彷彿巫師的咒語，「每次展出搬運器材都是折磨。」於是團隊決定打造一台真正的「All-in-One」機台，從拍照、生成、到列印一條龍完成。

真正困難的不是 AI，而是印表機。「AI可以寫程式、做生成，但印表機控制這種冷門領域，AI 完全幫不上忙。」李依哲說。缺乏文件、沒有支援，他們只能硬啃底層協定、自己寫程式工具、反覆測試，他笑說：「最後還是工程師的肝撐起來的。」

李依哲指出，Pistick的特色是「一分鐘完成變身」，拍一張素顏照，AI 會自動完成服裝、造型與背景生成，數位檔與實體照片也同步產出。不需要化妝、不需要道具，不用設定鏡頭角度，全部一次搞定。但他也強調，目前技術只能提供個人拍攝，不能多人合影，未來等技術穩定之後，將嘗試開發多人合影功能。

資安方面，李依哲的團隊堅持所有影像都在台灣端運算，活動結束即刪除，不會上傳雲端資料。在人人擔心照片外流、AI 訓練濫用的時代，Pistick的「安全透明」大幅降低資安疑慮。

李依哲表示，團隊開始規畫走入街頭，把機台放進西門町、信義區、光華商場等年輕人聚集地，不只是展覽的亮點，而是生活中的一種「AI娛樂文化」。

隨時AI時代來襲，開發軟體程式都會慢慢加入「人機協作」的趨勢，李依哲提醒，利用AI開發寫程式，不是把 AI產出的程式碼直接丟上線，而是要能「看懂」程式碼，並排除錯誤。「未來工程師更像審稿員，由AI做初稿，人類負責品質與責任。」他總結說。

▲AI拍貼機1分鐘可生成照片。（圖／記者王郁勳攝）

▲李依哲設計的AI拍貼機1分鐘完工，深受女學生喜愛。（圖／李依哲提供）

