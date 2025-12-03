AI持續帶旺半導體 ASIC、GPU之爭加劇！2026年十大科技產業趨勢一次看
全球市場秩序於2025年而臨劇烈重構與迭代，從晶片設計、AI基礎設施，到行動連網與能源布局，產業正站上結構性轉變的臨界點。DIGITIMES今日於華南國際會議中心舉辦「DIGITIMES 科技大勢2026」論壇，正式發布2026年十大科技產業趨勢。論壇聚焦全球供應鏈變化與技術演進的關鍵脈動，為現場數百位企業決策者提供在高度不確定環境中可依循的產業訊息，協助企業形塑前瞻且可信賴的全球戰略布局。
DIGITIMES指出2026年十大科技產業趨勢，首先趨勢一，AI帶動半導體全面成長，全球半導體產值2024年至2026年，連續三年年成長達雙位數，重塑晶片產業典範。
趨勢二、全球電動車競爭邁向智駕化，2025年全球電動車年增21.8%、2026 年成長放緩至15.2%，智駕化為下一個勝負分水嶺。
趨勢三、GW級別AI 資料中心將成新常態，分散式低碳能源成必選項。預期2030年全球資料中心用電結構超過7成來自低碳能源。
趨勢四、衛星直連（D2D）成新世代行動連網趨勢，無網路覆蓋時，手機自動連接衛星網路，消費者可用簡訊、App訊息及語音，與外界保持聯繫。
趨勢五、ASIC與GPU AI伺服器競爭白熱化，在GPU 與ASIC業者的良性競爭等多重因素下，整體系統出貨可望突破250萬台，佔全球伺服器比重將達1成5。
趨勢六、HVDC發展大幅成長，NVIDIA 及 CSP ASIC 伺服器積極採用液冷設計，推動液冷滲透率將達五成。
趨勢七、AI PC滲透率預估將於2026年達到5成以上，有望正式成為主流。
趨勢八、「Al-Centric Society」將重新定義行動服務的角色，6G 通訊網路將是建構Agentic AI 的必要基建，重塑次世代通訊網路剛需新面貌。
趨勢九、DRAM 價漲影響滲透率，GenAI 手機出貨成長幅度明顯趨緩。
趨勢十、百鏡大戰進入下半場，蘋果、三星等大品牌將入局，發展重點轉向 AR眼鏡，推出款式估達 50%。
全球科技產業正以空前速度轉型，各項技術與商業模式迎來重塑，DIGITIMES 致力成為決策訊息的清晰建構者，將持續透過嚴謹的研究方法與權威產業數據，協助企業洞察趨勢、掌握新興機會，以更精準的視角與策略迎接未來挑戰。
