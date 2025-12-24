AI指令是否正在損害你的思考能力？

麻省理工學院研究人員在實驗中使用腦電圖（EEG）記錄參與者在使用生成式AI時的大腦活動。 [yacobchuk/Getty]

你上一次請AI（人工智能，人工智慧）聊天機器人幫你做什麼？

也許你請它幫你擬定一篇論文的結構，以幫助回答棘手的問題，提供對龐大資料集的深入分析，或檢查你的求職信是否符合職位描述。

一些專家擔心，將這類任務外包給AI，意味著你的大腦運作減少，甚至可能損害你的批判性思維和解決問題的能力。

今年較早前，麻省理工學院（MIT）發表的一項研究顯示，使用ChatGPT撰寫論文的人，在進行該活動時，大腦神經網絡中與認知處理相關的活動較少。

這些人也無法像未使用AI聊天機器人的作者那樣，輕鬆引用自己論文中的內容。

研究人員表示，他們的研究顯示出「探索學習能力可能下降的迫切問題」。

所有54名參與者均來自麻省理工及附近的大學。他們的大腦活動透過腦電圖（EEG）記錄，該技術需在頭皮上放置電極。

參與者使用的指令包括請AI總結論文問題、尋找資料來源，以及改善語法和風格。

AI也被用來生成和闡述想法——但有些使用者認為AI在這方面表現不佳。

「AI讓找到答案太容易」

另一邊，卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）與微軟（Copilot的營運方）進行了一項研究，發現如果人們過度依賴AI，他們解決問題的能力可能會下降。

研究團隊調查了319名每週至少使用一次AI工具工作的白領，了解他們在使用AI時如何運用批判性思維。

他們分析了900個給AI的任務範例，從分析資料以獲取新見解，到檢查作品是否符合特定規範。

這項研究發現，對AI工具完成任務能力的信心與「批判性思維努力減少」有關。

「雖然生成式AI可以提高工作效率，但它可能抑制對工作的批判性投入，並可能導致長期過度依賴工具，削弱獨立解決問題的能力。」

英國的學童也在牛津大學出版社於10月發表的一項研究中接受調查。

結果顯示，六成學生認為AI對他們學習技能產生負面影響。

那麼，隨著AI使用的爆炸式增長，我們的認知能力是否面臨衰退的風險？

牛津大學出版社的一項調查發現，十名學童中有六名認為AI對他們的技能產生了負面影響。 [Klaus Vedfelt/Getty]

參與了該學童調查的牛津大學出版社生成式AI專家亞歷桑德拉·托梅斯庫 （Alexandra Tomescu）博士說，不一定。

「我們的研究顯示，九成學生認為AI幫助他們至少提升了一項和學校作業相關的技能——無論是解決問題、創造力還是複習。」

「但同時，大約四分之一的學生表示，AI讓完成作業變得太容易……所以這是一個相當微妙的情況。」

她補充說，很多學生希望獲得更多關於如何使用AI的指導。

ChatGPT執行長山姆·阿爾特曼（Sam Altman）表示，該平台每週活躍用戶超過8億，並已發佈100個指令，幫助學生充分利用該技術。

但倫敦大學學院（UCL）人工只能與教育批判研究專家韋恩‧霍姆斯教授（Prof Wayne Holmes）認為，這還不夠。

他希望在鼓勵學生使用AI工具之前，能有更多關於AI對學習影響的學術研究。

他向我們表示：「目前沒有大規模的獨立證據證明這些工具在教育中的有效性、安全性，甚至它們是否真的有正面影響。」

更好的分數，但更差的學習？

霍姆斯教授指出，有關「認知萎縮」的研究顯示，人類在使用AI後，能力和技能可能會下降。

他說，這在使用AI工具協助解讀X光片的放射科醫生中已成為問題。

哈佛醫學院去年發表的一項研究發現，AI協助確實提高了部分臨床醫生的表現，但卻損害了其他人的表現，原因尚不清楚。

研究作者呼籲，應進一步研究人類與AI的互動，以找出能「提升人類表現而非損害它」的使用方式。

霍姆斯教授擔心，學生無論在中小學或大學，可能過度依賴AI完成作業，而未能培養教育應提供的基本技能。

學生的論文可能因AI幫助而獲得更高分，但問題在於他們是否理解得更少。

霍姆斯教授說：「他們的成績更好，但實際上學得更差。」

ChatGPT的母公司OpenAI的國際教育主管、幫助公司與牛津大學達成合作的傑娜·德瓦尼（Jayna Devani）表示，公司「非常清楚當前的討論」。

牛津大學自九月起開始為學生和教職員免費提供ChatGPT。 [BBC]

她向BBC表示：「我們絕對認為學生不應該使用ChatGPT來承擔任務。」

在她看來，ChatGPT最好用作導師，而不是單純的答案提供者。

她舉例說，學生可以使用ChatGPT的學習模式進行互動，輸入自己難以回答的問題，讓聊天機器人拆解問題並幫助理解。

她舉的例子是一名學生深夜在做一個自己不太理解的作業：

「如果你有一個即將到來的報告要做，而現在已經是午夜，你不會去發郵件給大學導師求助。」她說。

「我認為，當ChatGPT以針對性的方式使用時，它確實有加速學習的潛力。」

但霍姆斯教授強調，任何使用AI工具的學生都應了解其推理方式，以及提供這些工具的公司如何處理數據，並且對結果必須檢查。

「它不僅僅是計算機的最新迭代版本，」他這樣形容AI的能力和影響。

「我從不告訴我的學生，你不應該使用 AI……但我會說，我們需要了解它的各個方面，才能做出明智的決定。」