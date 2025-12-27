AI掀管理革命！校長湯明哲領銜，長庚大學全台首創AI EMBA

當人工智慧（AI）衝擊職場，在校學生所接受的教育勢必隨之改變，社會人士也需要新的學習。管理學大師、長庚大學校長湯明哲也看見這股翻天覆地的改變，於是瞄準高階經理人及企業AI轉型的需求，攜手一群來自台大、政大的商管教育「老戰友」，首創全國第一個AI EMBA。回望30年前，也是湯明哲在台大開辦EMBA，如今在AI帶來的「管理革命」浪潮下，他再次領銜走往未來方向。而長庚的AI EMBA，會教些什麼？湯明哲和長庚大學的團隊，預期AI會怎麼改變商業管理？

「未來怎麼走，現在就怎麼教」

「放眼未來10年、20年，世界會怎麼走，現在就要培養什麼。」湯明哲說道。AI科技的快速發展，連帶讓企業的管理，以及所需的管理人才，都隨之改變，因此身為台灣EMBA創始人的湯明哲，再次召集名師伙伴，再次革新台灣的企管教育。

繼開創台大EMBA的30年後，這一次湯明哲再次帶領首創另一個EMBA，核心成了AI，地點也從台大，換成長庚大學。而湯明哲聚集的前台大、政大名師，例如李書行、黃崇興、王泰昌、邱顯比、劉順仁、于卓明、謝凱宇、江偉裕、史綱等教授，而在這一次全新的嘗試中，長庚大學的團隊也仍在摸索、學習。

長庚大學的AI EMBA是全新嘗試、也領全台灣之先，即將於2026年開課，終極目標是為台灣培養高階AI管理人才。湯明哲和團隊認為，未來AI將不只是幫助企業提升效率，而是要驅動企業成長與競爭，因此，AI EMBA學程的設計理念，是每門必修課皆整合AI方法論與應用案例，轉化傳統領域知識為新知識體系。

必修課包括商業運用（AI for Business）、會計（AI for Accounting）、行銷（AI for Marketing）、決策（AI for Decision Making）、策略（AI for Strategy）、財務（AI for Finance）。課程強調透過國內外AI案例演練與決策模擬，在不同產業的高階校友同堂進行深度討論與辯論。

湯明哲表示，AI EMBA對應AI崛起後的巨大挑戰，即使是年歲已高的名師們，也依然還在學習的路上，在「我們現在還能教」的時候，一起迎戰時代變革下，未來的企管方向。

名師也要再學習，迎戰AI時代企管新方向

長庚大學管理學院院長李書行指出，有了AI之後，管理教育也已經不同，例如過去教會計時，是讓學生以教師提供的例題數據來練習，現在AI可以協助計算工作，在資料庫建置之後，課堂將變得更側重學生對學理的理解，討論也得以更加深入。

也因AI為管理教育帶來的改變，AI EMBA的授課教師，其教法、教材，也都會相應與過去不同。而考量教師本身要改變教學方法，同樣也需要學習的過程，且AI EMBA本身即是跨域學習，因此，長庚大學為教師配備具備資訊背景的專門助理予以協助，例如建置資料庫、讀API等，上課時助理團隊同樣在旁依循教師指示，讓課程順利進行。

長庚大學管理學院院長李書行。長庚大學提供

「AI或許是長庚未來的一個突破點，AI EMBA說的也是管理革命，我們事實上在創造一個管理學的革命。」李書行表示。

長庚大學智慧運算學院也協助AI EMBA的開設，研究AI領域近40年的院長許永真，是台灣AI教育先驅，她表示AI的影響，已經改變各行各業，未來公司企業勢必走向智慧轉型。不過，AI專業的範疇很廣、變化又快，AI EMBA的設計並不會教導學生資訊工程，而是更加應用導向，以「目的回推」為中心思想， 並基於課程學生要處理的問題，去回推該學生需要的技術和知識並教授，例如了解資料算法，而和學生學習目的無關的技術便不會教導，最終目標是讓學生可以運用AI、可設計解決問題的AI模型。