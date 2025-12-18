政治中心／綜合報導

近年在AI逐漸興起，部分民眾在工作、生活中會仰賴AI來協助，讓相關作業能夠更加順利。對此，有網友就好奇AI對於台灣歷任總統的評價。實際測試後，以宏觀角度結合經濟數據，即便再加上國安因素，前總統馬英九都是墊底。





該網友在Threads寫下：「Gemini 聊台灣歷任總統對台灣經濟的貢獻排名，主要從宏觀角度結合經濟數據探討，這是彙總表格。看來馬英九確實是歷任最糟總統，還沒考慮國安因素；若果納入國安以及民主進程一起考量，李登輝、蔡英文名次提升。」他進一步說，他自己是新加坡公民，相當認同AI的排名，點出：「如果不是李登輝推動全民直選，台灣應該很早就被國民黨賣了。蔡英文任期能夠扭轉馬英九時代的弊病也是很有先見之明。蔡時代早期國際對中國民主法治化其實還有不小期待幻想，還好蔡總統扭轉得早。」





AI排台灣歷任總統「貢獻度排名」！這人慘墊底「設定條件曝光」

該網友稱，用宏觀角度結合經濟數據探討，納入國安以及民主進程，馬英九排名度都是最後。（圖／民視新聞資料照）

他續指，其實前幾年自己也覺得台灣可以學習國會制，可以比較穩定提升效率。但這兩年，看法也轉了。全民直選對於台灣國家認同真的很重要。如果李登輝當時改走國會制，台灣應該還是給國民黨賣了，現在世界民主法治會更黑暗。網友們看完後則留言「馬英九真的是世界公認的最爛總統」、「講事實不分顏色」。





