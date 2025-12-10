AI推動海底電纜大爆發 科技巨頭搶建全球資料動脈

每天滑手機、追劇、問ChatGPT的每一句問題，背後都靠在深海、默默運作的通信電纜支撐。這些基礎建設負責傳輸全球95%的國際網路流量，超過十兆美元的經濟活動都仰賴電纜，成為 AI 時代最關鍵的戰略基地。隨著科技巨頭全力擴充雲端與算力版圖，海底電纜需求翻倍，Google、Meta、Amazon正上演一場看不見的基礎建設競賽。未來資料怎麼走、AI能多快，都要靠這條深海神經網路。

當人們對著ChatGPT提出十萬個為什麼、追劇或完成雲端備份時，背後其實是一條條深埋海底的通信電纜默默運作。全球超過95%的跨國網路流量，都靠這些像水管般的光纜支撐。串流影集、跨國企業的雲端備份、甚至全球股市的即時交易，都由這套「水下高速公路」完成。

美國聯邦通信委員會主席卡爾指出，每日約十兆美元的經濟交易透過海底通信電纜傳輸。他提醒，這些基礎設施雖然低調，卻是現代數位世界的核心。

雖然多數人看不見這些電纜，但科技巨頭早已看見它的重要性。阿爾卡特網路銷售長嘉博拉表示，十年前開始出現新型態的使用者，包括Meta、Google與Amazon，「他們現在大約佔整體市場的五成。」

AI與雲端服務帶來的爆炸性需求，也讓海底電纜的建置量持續翻倍成長。阿爾卡特網路執行長比斯頓解釋，一根海底光纜就能連接整個地球，「全球語音傳輸與資料交換，都依賴這些電纜。」

資安公司全球議題總監慕尼分析，過去20年海底電纜大幅增加，「主要是因為資料傳輸需求成長太快。」預估2025年至2027年，全球海底電纜投資將達130億美元，是前三年的兩倍。

Meta副總裁艾米表示，AI熱潮正在推升海底電纜需求。「大家想到AI時，多半會想到資料中心或運算能力，但如果沒有連接資料中心的網路，這些裝置就只是非常昂貴的倉庫。」因此，Meta積極推動「Project Waterworth」，計劃打造跨越五大洲、總長五萬公里的全球最長單一海底光纜。目前Meta已投資超過20條海底電纜，並承諾持續擴大投入。

Google同樣在全球布局，至今已投資超過30條海底線路。亞馬遜也不落人後，推出Fastnet電纜，預計2028年啟用，容量足以同時傳輸1250萬部高畫質電影。亞馬遜網路服務副總裁雷德強調，海底基礎建設是AWS所有跨洋服務的命脈。他指出，若完全依賴衛星連線，「雖然能運作，但延遲高、成本更高，容量也無法滿足需求。」

海底電纜如今不只支撐科技巨頭，更深入日常生活，從電商物流到社群影音，全部仰賴它們運作。也因此，相關製造商持續受惠。比斯頓透露，公司客戶橫跨Google、Meta、Amazon、Microsoft，到全球大型電信商，「大約有10到15個主要客戶。」

在AI時代的全球競爭中，海底電纜正成為科技企業之間看不見的戰場。這些深海中的纜線不是配角，而是左右雲端服務版圖的關鍵基礎。未來每一條新建的海底電纜，都可能重新塑造資料流動方向，甚至牽動全球數位主權。

