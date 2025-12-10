AI推動「健康台灣」 國發會：面臨3大挑戰

行政院第15次公共治理協調會報今天(10日)登場，國發會配合行政院年度重大施政主軸，聚焦兩大核心議題，包括「AI新十大建設」以及「健康台灣」政策，如何透過AI推動「健康台灣」也成為關注焦點。國發會表示，目前來看，包括資安、資料碎片化以及AI倫理是三大挑戰。

「行政院公共治理協調會報」由國發會於2014年創設，該會報已經成為中央政府與地方政府之間溝通協調及互動的重要機制。透過會報每年召開，強化中央與地方的夥伴關係，並傳達國家重要施政方針。

今年會報一連2天於台中登場，國發會配合行政院年度重大施政主軸，聚焦兩大核心議題，包括「AI新十大建設」以及「健康台灣」政策。健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻以「健康台灣的願景與推展」為題，分享國家在健康促進與全民健康政策的重要進展。他指出，「健康台灣」政策正逐步落實，未來將以智慧醫療、綠色轉型與醫療韌性為核心，推動永續醫療體系，包括推動國家癌症防治計畫、落實三高防治計畫、強化全民心理健康、結合科技打造智慧醫療體系，以及優化全民健保的永續發展，五大支柱將成為未來醫療體系改革的基石。

國發會10日下午由管制考核處處長李奇進一步說明政策走向。他表示，台灣AI製造領先全球，但國內中小企業數位轉型以及社會的應用在全球占比不到1%，因此，「AI新十大建設」就是要落實台灣成為智慧科技島；若要進一步透過AI推動「健康台灣」，目前則面臨三大挑戰。李奇說：『(原音)在推動中我們有幾個挑戰待解決。包括資安、資料的碎片化以及AI的倫理等，衛福部也正在研擬相關的政策，包括智慧醫療有三大中心。包括負責任的AI中心、臨床AI取證驗證的中心以及AI影響性的研究中心，透過這些來使我們的AI醫療的發展上能夠有更進一步的發展。』

國發會也指出，台灣正迎來超高齡社會挑戰，必須啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系。