AI推動PCB升級 鉅橡漲停、尖點首登200元

（中央社記者江明晏台北8日電）受惠AI推動PCB升級浪潮，高階PCB鑽針、高階墊板需求高漲，PCB絕緣材料廠鉅橡今年首季淡季不淡，將全力衝刺產能與出貨，今天股價奔漲停；PCB鑽針廠尖點去年12月營收續創歷史新高，股價首登200元大關。

鉅橡表示，2025年受惠AI伺服器及相關高速運算需求持續放量，帶動ABF、BT等高階載板用材料需求升溫，推升鉅橡相關產品出貨動能，2025年全年營收新台幣13.1億元，年增3.5%；去年12月合併營收1.24億元，年成長12.7%，創歷史同期新高。

展望後續，鉅橡表示，持續受惠AI相關應用持續拉貨，帶動高階載板用材料需求升溫，第1季雖向來為產業淡季，但今年客戶於農曆春節期間多採不休假或縮短假期，並提前自1月起展開拉貨，將使今年第1季呈現「不淡」態勢，鉅橡將全力衝刺產能與出貨。

鉅橡今天股價漲停鎖住，至51.2元，盤中成交量放大至逾8000張。

尖點去年12月合併營收4.66億元，月增6.5%，年增44.29%，續創歷史新高；全年累計營收44.1億元，年增24.54%。

因應市場需求，尖點積極擴產，陸續啟動兩大籌資案，包括現金增資及可轉換公司債，預估兩案可籌資金額逾11億元。尖點今天股價勁揚，盤中首登200元大關，觸及209.5元歷史高點。

尖點科技已於2025下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到今年第1季全數到位，月產能將由3100萬支提升至3500萬支。（編輯：楊蘭軒）1150108