AI推升記憶體需求 Sandisk財測亮眼激勵股價大漲

（中央社紐約30日綜合外電報導）快閃記憶體儲存設備製造商晟碟公司（Sandisk）預測第3季獲利與營收大幅優於分析師預期，並延長一項重大供應合約，顯示人工智慧（AI）帶動的資料儲存需求強勁，激勵今天股價勁揚。

路透社報導，Sandisk股價盤中大漲14.7%，報616.5美元，延續1月以來約160%的漲幅，成為標準普爾500指數中表現最強勁股票之一。

Sandisk預估，2025會計年度第3季營收將介於44億至48億美元之間，調整後每股獲利為12至14美元，遠高於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師預測中值的營收27.7億美元與每股獲利4.37美元。

廣告 廣告

此外，Sandisk透過與日本鎧俠（Kioxia Corp）成立的合資企業，確保快閃記憶體晶片供應，雙方宣布將供應協議期限由原本的2029年底延長至2034年底。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在報告中指出：「獲利水準高於長期趨勢，但根據我們掌握的數據，這種情況很可能維持超過一年，只要AI發展軌跡仍如此強勁。」

威騰電子（Western Digital）、希捷科技（Seagate Technology）及美光科技（Micron Technology）近期股價也表現強勢，記憶體晶片製造商迄今被視為AI競賽中的贏家之一。

然而，威騰電子預測第3季營收將優於預期，股價卻下跌5.5%。（編譯：徐睿承）1150131