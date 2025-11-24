AI推升需求 鉅橡：高階板材占比續攀升

（中央社記者江明晏台北24日電）受惠AI浪潮，ABF載板需求升溫，鉅橡表示，高階板材出貨穩健，去年占總營收約8%，今年至今已提升至逾12%，預估明年會拉升到16%，今年營運高峰將落在第4季，客戶對明年PCB景氣也普遍看旺，明年營收獲利會進一步成長。

鉅橡第3季合併營收新台幣3.43億元，較去年同期持平，受惠新台幣匯率回穩及高階板材出貨穩健，歸屬於母公司稅後淨利3802萬元，年增55.3%，每股稅後盈餘（EPS）0.47元，累計前3季EPS為0.81元。

鉅橡業務聚焦AI領域所需的高階CCL裁切保護材及高階墊板產品，持續受惠AI伺服器、多層板及ABF載板需求升溫；鉅橡表示，隨著ABF載板與BT板孔徑持續縮小，鉅橡具技術門檻的墊板受客戶青睞，並成為多家ABF載板廠鑽孔用板的唯一供應商。

鉅橡今天舉行法人說明會，鉅橡表示，高階板材業務占營收比重持續擴大，高階板材去年占總營收約8%，今年至今已提升至逾12%，預估明年會拉升到16%。

鉅橡預期，今年營運高峰將落在第4季，客戶對明年PCB景氣也普遍看旺，鉅橡明年營收與獲利會比今年成長。

鉅橡指出，傳統PCB常使用孔徑較大的木膠板，但ABF載板與BT的孔徑多低於0.1毫米、甚至達0.075毫米，傳統雷鑽機難以加工，因此帶動高階板材需求穩健成長，高階製程的滲透率提升，將是墊板業務長期自然成長的主要動能。

在美耐板業務方面，鉅橡表示，今年營收表現持平，雖然整體建材市場普遍出現20%至30%的衰退，鉅橡仍逆勢維持穩健表現，目前在台灣美耐板市占約20%，位居市場第2至第3名。

展望明年，鉅橡表示，由於貸款政策影響，預期整體建材市場可能持續下滑，美耐板業務則維持持平或小幅衰退的看法。

海外布局方面，目前暫無在東南亞設廠的計畫，主因當地PCB製程多不是高階，對高階產品需求不足，目前以與當地通路商合作為主，未來美耐板業務將透過加快建廠與新產品推出成為營收成長主力，而墊板業務則隨高階製程滲透率提高持續受惠。（編輯：楊凱翔）1141124