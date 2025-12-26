AI提升效率背後 勞動權益風險不容忽視

電商業者「486先生」日前公開表示已裁撤公司企劃部與行銷部，相關工作可交由AI完成，原有人力則轉調其他職務。專家認為，儘管這屬少數個案，但不可諱言，AI對勞動市場的影響正在擴大，勞工未來不僅將面臨職務調動的挑戰，就業歧視與隱私權風險也日益受到關注。

生成式AI蓬勃發展，對就業市場衝擊也開始浮現，亞馬遜10月宣布裁員超過1萬4,000人，規模創下公司歷來新高，遭裁員的部門包括雲端運算、裝置、廣告、零售及生鮮。台灣方面，同樣也是經營電商平台的「486先生」日前公開表示已裁撤公司企劃部與行銷部，他認為相關工作已可交由AI完成，原有人力則轉調其他職務。

AI既能提升勞工效率 也可能取代勞工

104人力銀行人才永續長鍾文雄受訪時指出，從數據觀察，AI尚未在台灣引發結構性失業，「486先生」較為特殊。根據他們內部統計，今年12月工作機會數仍有約113萬個，接近歷史高檔，目前AI應用仍集中在大型科技業與資訊產業，中小企業多半還在蒐集資料階段，要出現大規模影響，可能要等生成式AI成本下降、普及率提高後，才會逐步浮現。

他也認為台灣的情況與美國不同，相比美國的工作內容較為單一，「台灣企業很常一個人當三個人用」，以他們公司為例，AI更多是被用來提升效率的工具，難以取代任何職位，但未來不會用AI的人可能會被淘汰。鍾文雄說：『(原音)會用AI的工具就比別人更厲害對不對，比較不容易被取代；相對的，如果你不要用、你拒絕用，確實這個就會讓人有點擔心。因為我們也知道過去在上班我們用World、Excel跟PPT，我們都認為這叫基本技能，我相信未來用生成式AI工具應該也就是基本技能了。』

國立臺北大學法律學系副教授傅柏翔則直言，「未來職位被AI取代的狀況會越來越多」，雇主可能會以職務需求不再為由，將勞工調離原本職位。勞動部目前設有「調動五原則」，雇主若要調動員工，須符合業務必要性，確認勞工體能、技術能勝任，還有地點若過遠，應提供必要協助，同時不能恣意改變勞工原先約定的工作內容、工資及勞動條件。

當老闆說你的工作被AI取代了 企業與勞工的權責為何？

不過，傅柏翔說，在司法實務上，常出現勞工在接獲調動時，希望改以資遣方式處理，但雇主並不願意的情況，這時司法會著重「解僱最後手段性」，若企業能證明已嘗試調動、訓練、安置却仍無其他選擇，解僱才可能被認定為合法。換言之，調動往往是用來「避免解僱」的手段，這也意味著勞工雖有討論與協商的權利，但若拒絕調動，雙方往往陷入拉鋸，而雇主的態度是關鍵。

鍾文雄則指出，若單純以「AI效率更高」為由裁撤或降調員工，在台灣勞動法制下恐站不住腳，極可能構成「對勞工不利的勞動條件變更」。

傅柏翔也提到，AI對勞工的影響必須區分兩件事，一是AI對勞工權益的侵害，例如不透明的AI監控、績效評估、招募歧視；二是工作機會本身的消失，例如因市場或技術變動而不再需要某個職位。後者在法律上並非「權利受損」，因為勞工並沒有永久工作權；但前者，才是法律討論的焦點。

他舉例，若企業使用AI作為管理或處分依據，卻未揭露使用事實，勞工將失去申訴與反駁的機會，像國外就曾出現企業透過AI監控上廁所次數，甚至分析員工是否懷孕或預測離職傾向的案例，若以此作出懲處或解僱，極可能涉及歧視與隱私侵害。

AI基本法三讀 勞動部將提出企業使用AI原則

隨著AI基本法三讀通過，勞動部也正在研擬企業使用AI原則，預計最快明年上半年推出。鍾文雄建議，勞動部在原則中應明示企業運用AI徵才時僅能用於招募、管理的「輔助」，不可作為決策；在公司遇到不景氣時，不得請AI建議資遣或解僱的對象；若涉及績效、接班人、離職預測、職場不法侵害如性騷擾、職場霸凌等，均須由人為判斷。

傅柏翔也指出，現行不管是勞基法、就服法禁止就業歧視、大量解僱勞工保護法其實都適用於AI情境，只是需要透過指引或白皮書明確告訴企業與勞工，AI並沒有讓既有法律失效。

另外，AI基本法母法並未要求企業使用AI必須揭露，將由各部會的子法訂定。傅柏翔也建議勞動部應要求企業揭露AI管理員工的部分，否則後續很難啟動保護勞工的措施。他說：『(原音)按照現在勞動部的相關的法律，好像並沒有特別說AI使用一定要跟你講，所以揭露這個東西現在沒有法律等級的要求，但是在政策上或是在學理上面你當然要揭露，因為你不揭露的話，我怎麼知道我有沒有被AI影響，我怎麼知道我要去提起相關的申訴。』

AI分析表情、預測離職率？職場高風險AI有待認定

傅柏翔也提醒，企業能否將AI臉部辨識用於面試或監控，或進一步分析、預判，這部分則要看數發部是否將其列入高風險的產品管控；尤其企業在勞動契約內容常提到公司內部有裝設監視器，用以維護安全，然後勞工會簽署同意書，但相關影像資料會被怎麼使用難以察覺，未來也應要求這些影像資料不能有額外使用，以避免不必要的個資蒐集、處理或利用。

在AI逐漸成為職場「基本工具」的時代，工作要完全被AI取代可能還沒那麼容易，但勞動權益是否在AI進步下逐漸被侵蝕，而勞工卻只能啞巴吃黃連，仍有待後續子法與指引明確定義。(編輯：宋皖媛)

