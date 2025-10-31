影片｜AI提問攻略！善用「3字規則+7組萬用提示詞」，問出ChatGPT、Gemini專業級回覆

許多用戶花費大量時間嘗試複雜的提示詞（Prompt），結果仍常收到表面化或不夠精準的答案，如何讓 AI 的回覆擺脫制式、籠統的機器人語氣，提供真正具備專業深度和見解？

根據外媒Tom's Guide測試人員發現，要從 ChatGPT 等強大的 AI 聊天機器人獲得更聰明、更專業的回覆，關鍵不在於複雜的提示詞， 而是一個極為簡單的「3字規則」（3-word rule）：在你的提問句尾，加上「like a role」（像個某某角色一樣），能有效地指導 AI 聊天機器人調整語氣、內容深度與格式，提供更具思考性、相關性和專業水準的回覆 。

不管是向 ChatGPT 詢問一個複雜的議題、尋求決策協助，還是希望獲得更有建設性的個人意見，三字訣都能讓 AI 認真對待並切換到特定的專業心態。

舉例來說，如果需要一篇冗長新聞報導的摘要時，可以透過以下方式調整提示詞，模型便會提供一個結構嚴謹、清楚與重點的專業摘要：

原本提示：「Summarize this article」（摘要這篇文章）

調整後提示：「Summarize this article like a journalist」（像個記者一樣幫我摘要這篇文章）

而如果想從AI口中引導出客製化的職涯建議，也能以同樣寫法，結果都會比制式回覆更加實用和犀利：

原本提示：「Give me feedback on my resume」（給我履歷建議）

調整後提示：「Give me feedback on my resume like a hiring manager」（像個人資主管一樣給我履歷建議）

角色應用範例：從教師、律師到教練都能用

3字規則的原理，是基於 ChatGPT 透過大量網路文本（包括專業書籍、文章及各領域專家的對話）進行訓練。當指定一個角色時，例如「like a teacher」（像個老師一樣）、「like a therapist」（像個諮商師一樣）或「like a lawyer」（像個律師一樣），AI 便會從這些模式中提取精華，模擬該專家角色的思考邏輯、語言習慣和寫作風格來產生內容，從而避免 AI 常見的籠統乏味的回覆。

這個技巧的應用範圍極廣，幾乎可以套用於任何職業或觀點，讓用戶掌握 AI 回覆風格的精準控制：

Like a teacher：用於將複雜主題拆解成簡單、循序漸進的課程。

Like a therapist：用於以冷靜、富同理心的方式處理情緒或棘手對話的策略。

Like a coach：用於設定目標、制定每週計畫，或提供激勵人心的建議。

Like a nutritionist：用於提供專注於營養均衡、價格實惠且準備簡單的每週食譜。

Like a project manager：用於以清晰好懂的優先順序、截止日期來組織任務清單。

7大通用指令眉角！提升對話品質、深度思考，讓AI 更懂你

除了3字規則，AI 資深編輯卡絲微兒（Amanda Caswell）也歸納出7大通用提示詞，適用於 ChatGPT、Claude、Gemini 等所有主流聊天機器人，幫助提升回覆品質與效率。

根據 OpenAI 開發團隊的建議，「提示詞除塵」（prompt dusting），即使是在同一個對話中重複執行提示詞，也能幫助模型精煉答案，改變用戶從 AI 獲得的內容品質，無論是發想文章、事實核對、改寫文案等都相當適用。

1.「忘記一切」的重設指令

指令目的：強制 AI 清除錯誤記憶與假設，強制重啟對話，解決模型陷入重複或迷失情境的問題。

範例指令：「忘記從 [對話中的特定時間點] 開始的一切。重新開始並逐步解決這個問題。」（Forget everything from [specific point in the convesation]. Start fresh and solve this step by step.）

2.語氣複製貼上

指令目的： 透過學習用戶提供的寫作範例，讓 AI 精準模仿個人獨特的表達語氣、節奏和情感基調，輸出極度擬人化的內容，適合在起草電子郵件、文章或社交媒體文案。

範例指令：「這是我的寫作範例。請像我一樣解釋這個概念。」（Here’s a sample of my writing. Explain this concept like you’re me.）

3.打破同溫層

指令目的：強迫 AI 採取與用戶論點完全相反的立場，進行理性辯論，幫助用戶主動發現自身論述的漏洞與盲點。

範例指令：「站在我的論點對立面，並說服我是錯的。」（Take the opposite side of my argument and convince me I’m wrong.）

4. 偵測潛在偏見

指令目的：對於追求客觀平衡的內容創作者、記者或行銷人員，AI 的語義分析能力能偵測用戶文字中，隱含的微妙語氣傾向或不自覺的隱藏偏見，協助用戶輸出更公正、平衡的內容。

範例指令：「分析這段文字，並告訴我它透露出哪些隱藏的偏見或假設。」（Analyze this and tell me what hidden bias or assumption I’m showing.）

5.激發想像力

指令目的：測試 AI 的推理與視覺化想像力，要求其根據用戶籠統的描述，填補細節、創造出富有畫面感和電影風格的視覺描繪。

範例指令：「想像這個場景：[一段籠統描述]。請具體描繪你想像中的樣貌。」（Imagine this scene: [describe vaguely]. Fill in what you think it looks like.）

6. 多版本創意發想

指令目的：擺脫制式化的創意發想，要求 AI 一次提供同一概念的三種版本：一種保守、一種大膽，以及一種突破框架的怪異版本，適用於行銷文案或專案大綱的設計。

範例指令：「幫我的想法寫出三種不同的版本，一種保守、一種大膽、一種怪異。」（Give me three versions of this idea — one safe, one bold, one weird.）

7.啟動導師模式

指令目的：強迫 AI 在給出最終答案前，像是一位老師以淺顯易懂的方式逐步解釋推理過程，協助提高結果的準確性，讓用戶得以學習 AI 的思考邏輯。

範例指令：「在給出最終答案前，請逐步解釋你的推理過程。」（Explain your reasoning step by step before giving the final answer.）

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋

