影片｜AI提問攻略！善用「3字規則+7組萬用提示詞」，問出ChatGPT、Gemini專業級回覆
許多用戶花費大量時間嘗試複雜的提示詞（Prompt），結果仍常收到表面化或不夠精準的答案，如何讓 AI 的回覆擺脫制式、籠統的機器人語氣，提供真正具備專業深度和見解？
根據外媒Tom's Guide測試人員發現，要從 ChatGPT 等強大的 AI 聊天機器人獲得更聰明、更專業的回覆，關鍵不在於複雜的提示詞， 而是一個極為簡單的「3字規則」（3-word rule）：在你的提問句尾，加上「like a role」（像個某某角色一樣），能有效地指導 AI 聊天機器人調整語氣、內容深度與格式，提供更具思考性、相關性和專業水準的回覆 。
不管是向 ChatGPT 詢問一個複雜的議題、尋求決策協助，還是希望獲得更有建設性的個人意見，三字訣都能讓 AI 認真對待並切換到特定的專業心態。
舉例來說，如果需要一篇冗長新聞報導的摘要時，可以透過以下方式調整提示詞，模型便會提供一個結構嚴謹、清楚與重點的專業摘要：
原本提示：「Summarize this article」（摘要這篇文章）
調整後提示：「Summarize this article like a journalist」（像個記者一樣幫我摘要這篇文章）
而如果想從AI口中引導出客製化的職涯建議，也能以同樣寫法，結果都會比制式回覆更加實用和犀利：
原本提示：「Give me feedback on my resume」（給我履歷建議）
調整後提示：「Give me feedback on my resume like a hiring manager」（像個人資主管一樣給我履歷建議）
角色應用範例：從教師、律師到教練都能用
3字規則的原理，是基於 ChatGPT 透過大量網路文本（包括專業書籍、文章及各領域專家的對話）進行訓練。當指定一個角色時，例如「like a teacher」（像個老師一樣）、「like a therapist」（像個諮商師一樣）或「like a lawyer」（像個律師一樣），AI 便會從這些模式中提取精華，模擬該專家角色的思考邏輯、語言習慣和寫作風格來產生內容，從而避免 AI 常見的籠統乏味的回覆。
這個技巧的應用範圍極廣，幾乎可以套用於任何職業或觀點，讓用戶掌握 AI 回覆風格的精準控制：
Like a teacher：用於將複雜主題拆解成簡單、循序漸進的課程。
Like a therapist：用於以冷靜、富同理心的方式處理情緒或棘手對話的策略。
Like a coach：用於設定目標、制定每週計畫，或提供激勵人心的建議。
Like a nutritionist：用於提供專注於營養均衡、價格實惠且準備簡單的每週食譜。
Like a project manager：用於以清晰好懂的優先順序、截止日期來組織任務清單。
7大通用指令眉角！提升對話品質、深度思考，讓AI 更懂你
除了3字規則，AI 資深編輯卡絲微兒（Amanda Caswell）也歸納出7大通用提示詞，適用於 ChatGPT、Claude、Gemini 等所有主流聊天機器人，幫助提升回覆品質與效率。
根據 OpenAI 開發團隊的建議，「提示詞除塵」（prompt dusting），即使是在同一個對話中重複執行提示詞，也能幫助模型精煉答案，改變用戶從 AI 獲得的內容品質，無論是發想文章、事實核對、改寫文案等都相當適用。
1.「忘記一切」的重設指令
指令目的：強制 AI 清除錯誤記憶與假設，強制重啟對話，解決模型陷入重複或迷失情境的問題。
範例指令：「忘記從 [對話中的特定時間點] 開始的一切。重新開始並逐步解決這個問題。」（Forget everything from [specific point in the convesation]. Start fresh and solve this step by step.）
2.語氣複製貼上
指令目的： 透過學習用戶提供的寫作範例，讓 AI 精準模仿個人獨特的表達語氣、節奏和情感基調，輸出極度擬人化的內容，適合在起草電子郵件、文章或社交媒體文案。
範例指令：「這是我的寫作範例。請像我一樣解釋這個概念。」（Here’s a sample of my writing. Explain this concept like you’re me.）
3.打破同溫層
指令目的：強迫 AI 採取與用戶論點完全相反的立場，進行理性辯論，幫助用戶主動發現自身論述的漏洞與盲點。
範例指令：「站在我的論點對立面，並說服我是錯的。」（Take the opposite side of my argument and convince me I’m wrong.）
4. 偵測潛在偏見
指令目的：對於追求客觀平衡的內容創作者、記者或行銷人員，AI 的語義分析能力能偵測用戶文字中，隱含的微妙語氣傾向或不自覺的隱藏偏見，協助用戶輸出更公正、平衡的內容。
範例指令：「分析這段文字，並告訴我它透露出哪些隱藏的偏見或假設。」（Analyze this and tell me what hidden bias or assumption I’m showing.）
5.激發想像力
指令目的：測試 AI 的推理與視覺化想像力，要求其根據用戶籠統的描述，填補細節、創造出富有畫面感和電影風格的視覺描繪。
範例指令：「想像這個場景：[一段籠統描述]。請具體描繪你想像中的樣貌。」（Imagine this scene: [describe vaguely]. Fill in what you think it looks like.）
6. 多版本創意發想
指令目的：擺脫制式化的創意發想，要求 AI 一次提供同一概念的三種版本：一種保守、一種大膽，以及一種突破框架的怪異版本，適用於行銷文案或專案大綱的設計。
範例指令：「幫我的想法寫出三種不同的版本，一種保守、一種大膽、一種怪異。」（Give me three versions of this idea — one safe, one bold, one weird.）
7.啟動導師模式
指令目的：強迫 AI 在給出最終答案前，像是一位老師以淺顯易懂的方式逐步解釋推理過程，協助提高結果的準確性，讓用戶得以學習 AI 的思考邏輯。
範例指令：「在給出最終答案前，請逐步解釋你的推理過程。」（Explain your reasoning step by step before giving the final answer.）
延伸閱讀：快收藏！OpenAI釋出Prompt免費懶人包：工程師、行銷等11大領域，AI困境一次解決
Google公布AI提示萬用公式！掌握「21字黃金法則」：先穩80分基本功再求好
資料來源：Tom's Guide【1】、Tom's Guide【2】
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋
其他人也在看
ChatGPT太快給答案，學生還會學習嗎？前校長給觀察
ChatGPT不斷升級，快速回答問題的能力讓學生只要動動手指，就能獲得答案，因而失去對事物原理的深度理解動力。這問題已廣泛在教育現場出現，該怎麼辦？日前舉辦的「2025 IASE 教育影響力國際論壇」，邀集多位台灣教育實踐者與國際講者，以「2030永續教育」為核心，展開一場從在地出發的全球對話。一位遠見雜誌 ・ 23 小時前
■保險超業分享終極心法：陪客戶一起成長
錢多事少離家近，薪水沒有天花板」，超業女王林家榛開頭第一句就說出進入保險業的原因，從事業務十八年以來，不但年薪千萬，更成立通訊處培育下一代優秀的業務團隊，而她透露成功心法竟是大家習以為常卻最難做到的「陪伴」兩個字。理財周刊 ・ 2 小時前
寶可夢卡也能鑑真！買不到的日本娛樂，Mercari從台灣出發打造全球「挖寶文化」
日本最大C2C市集Ｍercari登台一年爆紅，日本商業總監、台灣事業負責人石川佑揭開「挖寶經濟」新藍圖——從AI翻譯、在地退換貨到安心鑑定，讓收藏變成文化交流。日本最大網購市集Mercari於10月23日正式宣布全球共通應用程式 「Mercari Global App」 在台灣首發，並揭示未來三年在遠見雜誌 ・ 23 小時前
11月高機率上漲股提前卡位布局
根據過去20年的統計，加權指數在第三季後常迎來一波行情，10月起漲勢機率明顯升溫，尤其11、12月更是表現最強的兩個月，11月上漲機率約有六成、平均漲幅超過1%。理財周刊 ・ 22 小時前
當沖飆股神達30日續強 收盤股價上漲3.46% 成交量爆14.72萬張
台股30日呈現開高震盪走低並收低的激烈盪走勢，加權指數終場小跌7.21點，盤中高低相差411點，收盤時整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為航運、電機機械及電器電纜，電子相關類股則是通訊網、其他電子及電腦周邊表現相對較佳，勉強維持在平盤以上，而同為輝達概念族群股中的神達(3706)，具業績題材且股價與基期相對較低，成為當沖標的股，30日持續發威，在量能驅動下，開盤後一度拉升至100.5元，隨後遭壓力壓回至平盤以下，不過承接力強，帶領股價反彈走高，直至終場股價上漲3元、收在98.5元，成交量爆出14.72萬餘張為族群中之冠。理財周刊 ・ 22 小時前
■婚姻制度的酸甜，要是早知道就好
婚姻制度是社會生活的重要組成部分，涉及情感的連結與法律的規範。關於我國的法律規定，如婚姻效力、夫妻財產制、離婚及親權等問題，都是每對伴侶在步入婚姻前應該深入了解的課題。許多人在踏入婚姻前，對這些法律規範認識不足，結果在婚姻生活中遇到各種困難，才感慨：「要是早知道就好」。理財周刊 ・ 2 小時前
川習會將影響台灣？以半導體經驗爭取話語權，盼在APEC敲定關稅
2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，即將在韓國慶州舉行。峰會期間，可想而知，全球將聚焦於美國總統川普與中國國家主席習近平的會談。台灣方面，則派出總統府資政林信義第三度代表與會，期望在美中角力的夾縫中，以台灣不可或缺的科技實力為槓桿，推進台美實質關稅談判，並鞏固台灣在國際供應鏈中的戰略地位遠見雜誌 ・ 23 小時前
■稀土與晶片之爭
中國在釤、鏑、鋱、釔、鑥、鈧、釓及新增的鈥、鉺、銩、銪、鐿等「中重稀土」具宰制力，能決定全球高技術磁材、半導體、軍工與新能源等核心供應鏈命脈。儘管最早被稀土制裁的日本努力降低稀土使用量、回收廢磁鐵、開發替代材料等方式自救，但目前技術仍無法完全實現產業「去稀土化」或完全脫離中國原料來源，截至2024年底，日本自中國進口的稀土金屬類原料比重從2018年約五成上升至2024年的63%，特別是「重稀土」項目，依賴中國比重仍高達100%，這顯示雖然日本極力分散供應鏈，依賴度反而在近年提升。理財周刊 ・ 2 小時前
■台股直逼2萬8！009808淨值同步歷史高 配息日近 關注度升溫
台股從四月川普公布對等關稅的低點17,306點漲至10月14日最高的27,507.16點，漲幅高達58.95%。雖然中國10月9日無預警宣布管制稀土，讓川普10月10日揚言對中國課徵100%關稅，導致美股重挫，台股放完國慶連假後也遭遇到打擊，但最終跌幅收斂也在10月14日攻上新高27507.16點。(資料來源：Yahoo股市/2025.10.14)理財周刊 ・ 2 小時前
玉山金併購兩樣情！480億娶三商壽？股價大跌存股族先焦慮
10/28編按更新：玉山金遲至昨（27）日晚上9時41分緊急發布重訊，強調依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關外界傳聞，該公司不予評論，一切以公司依公司程序及相關法令發布的重大訊息為準。上遠見雜誌 ・ 21 小時前
蘋果明年iPhone 18傳將導入星鏈上網！低軌衛星概念股噴漲
根據外電報導，蘋果明年iPhone 18系列新機支援全球最大低軌衛星服務商、特斯拉執行長馬斯克主導的SpaceX 旗下星鏈(Starlink)衛星上網功能。理財周刊 ・ 4 小時前
燕子口堰塞湖潰壩「徐榛蔚在台北拜拜」！遭抓身影網怒：有用嗎？
政治中心／綜合報導花蓮馬太鞍堰塞湖溢流造成當地嚴重災情，目前正在全力復原，沒想到今（29日）太魯閣燕子口堰塞湖於上午11點30分溢流，花蓮縣長徐榛蔚被抓到今天行程來到台北，與市長蔣萬安合體出席慈祐宮大典，相關行蹤被網友抓出來，讓許多看不下去的網友搖頭批評：「真的太離譜了！」。民視 ・ 1 天前
新手法！花蓮救災「AI便當」嫁禍變青鳥造謠 中共接手「洗白」重流回台
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，許多鏟子超人前往現場救災，協助恢復家園，過程中真真假假影片在社群平台上各種轉發，儘管許多都被識破，但FactLink數位素養實驗室揭露現在除假訊息傳遞外，還有「嫁禍式攻擊」手法，旨在製造對立。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
徐榛蔚神隱跑台北拜拜！張峻酸「無心縣政」：要登尋人啟事
政治中心／張予柔報導花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成洪災，災情嚴重的同時也引爆地方民怨。花蓮縣政府救災動作被批「荒腔走板」，縣長徐榛蔚又常常神隱，多日未現身災區，更讓民眾質疑「縣長人在哪？」。近日，其夫傅崐萁插手她的職責主持災區重建座談會，現場甚至與議長張峻爆發口角。外界批評聲浪未歇，而昨（29）日徐榛蔚終於現身，卻被發現北上參加宮廟活動，再度遭外界砲轟。對此，張峻也開口狠酸。民視 ・ 1 天前
不滿傅崐萁災後重建條例 青年衝立法院抗議
[NOWnews今日新聞]立法院今（30）日召開朝野協商，研商「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」等案。花蓮光復鄉旅北青年不滿國民黨團版本，號召前往立法院前抗議，並提出六大主張，...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
跨國企業也出包，德勤用AI產報告被爆幻覺一堆！AI垃圾正形成職場大災難
當你打開信箱，收到同事用AI趕出來的提案報告——洋洋灑灑十幾頁，卻找不到重點。你得花一個小時釐清邏輯、修正錯誤，甚至重寫。這就是職場正在蔓延的「AI工作垃圾」（work slop）。AI垃圾，問題比想像更嚴重全球四大會計師事務所之一的德勤，澳洲分公司因用AI生成報告出錯，部分退款給澳洲政府，為企業敲...商業周刊 ・ 1 天前
Open AI影音生成App Sora進軍台灣
Open AI昨（30）日宣布在台灣、泰國、越南三市場開放iOS版的影音生成App「Sora」，進軍亞洲市場。Open ...聯合新聞網 ・ 9 小時前
《國際產業》OpenAI在台發布Sora影音程式
【時報-台北電】OpenAI於30日宣布在台灣推出全新影音創作應用程式Sora，讓台灣成為亞洲首批體驗新一代AI影片生成技術的市場之一。亞洲首波開放市場還包括泰國與越南。OpenAI表示，看好台灣充滿創意與活力的內容創作社群，期待能激發更多在地原創故事與文化風格。 今年9月Sora在美國與加拿大上線後，5天內即突破100萬次下載，迅速掀起全球創作者熱潮。目前Sora應用程式已於iOS平台開放台灣使用者免費下載，無需邀請碼即可使用。OpenAI現階段設定的使用限制相對寬鬆，希望鼓勵創作與探索，但未來政策可能依使用情況調整。 Sora應用程式以OpenAI的先進影片生成模型「Sora 2」為核心，主打讓使用者輕鬆創造引人入勝、栩栩如生的影片內容，主要功能包括生成影片、重新詮釋他人作品、在可自訂的Sora動態中探索新作，還能透過「Cameos」功能將自身影像與聲音融入各種場景。使用者只需錄製一次短影音，即可驗證身分並捕捉外貌與聲音，用於後續創作。 應用程式完整支援繁體中文，讓創作者能以貼近台灣文化、語言與幽默感的方式進行創作。Cameos功能已成早期用戶最喜愛的特色之一，除能製作個人化影片，時報資訊 ・ 7 小時前
花蓮縣府「擋義煮團、救災便當吃了近億元」？ 縣府駁斥還喊告
花蓮縣議會明天起舉行定期大會，民進黨議員胡仁順在開會前一天拿到縣府災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，整個嚇傻「原來縣府救災便當吃了近億元」，也讓網友看到恍然大悟，質疑「這就是阻擋義煮團的原因」。胡仁順並稱定期會一定要求縣長徐榛蔚說清楚明細！對此花蓮縣政府則是嚴正駁斥，並表示會依法蒐證、嚴辦。自由時報 ・ 20 小時前
「森」呼吸風潮起！從體驗者變「森林療癒師」，為何成中年人的斜槓新選擇？
「森林療癒」不只是放鬆風潮，更像一場讓身心「吃法餐」的體驗。愈來愈多45歲以上中年人，從體驗者轉為療癒他人，許多人「一試成主顧」後，乾脆報考當森林療癒師。因不限學經歷，橫跨百工百業，他們多以兼職或斜槓投入；政府認證時薪達2000元，不僅肯定專業，也讓森林成為開啟第二人生的「綠色實驗室」。近年，森林療遠見雜誌 ・ 1 天前