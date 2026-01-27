AI換臉淪淫片主角 5女樂手受害！知名樂團攝影師認罪被起訴

資深樂團攝影師利用合成技術製作多名女樂手的不實性影像。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 台北市甯姓攝影師與林姓共犯經營社群平台X的色情帳號，利用人工智慧深偽（Deepfake）技術，將多名女樂手的演出與宣傳照片合成不實性影像，士林地檢署偵結，依違反《個資法》及《刑法》不實性影像、散布猥褻影像等罪嫌提起公訴，而林姓共犯已死亡不起訴。

現年27歲的甯姓男子是資深樂團攝影師，經手過不少知名樂團的演出拍攝，並在網路上公開多元攝影作品，2024年利用Telegram AI合成技術製作多名女樂手的不實性影像，再由林男張貼至社群平台X供不特定人瀏覽，致被害人名譽與隱私權受損，共計5名被害人。

廣告 廣告

受害女樂手發現虛假性影像被散布於網路上，向台北市警局婦幼警察隊報案提告，全案交由士林地檢署偵辦。檢方指出，案發前曾發布超過30張以上的性影像，直至案件爆發後才被社群平台停用，帳號經營人林姓男子疑輕生身亡。

檢方指出，甯男未經當事人同意擷取女性照片並製作性影像，已逾越蒐集目的範圍，涉犯《個人資料保護法》第20條、第41條非公務機關非法利用個人資料罪；另利用AI合成他人不實性影像並交付散布，涉犯《刑法》第319條之4不實性影像罪；將影像張貼至社群平台供不特定人瀏覽，亦涉犯《刑法》第235條以他法供人觀覽猥褻影像罪。

事件爆發後，金曲樂團「大象體操」成員張凱婷在臉書發文，直言看到受害者經歷相當痛心，並指出「這樣的事可能發生在每一個玩樂團的女生身上，而沒有任何一個人應該這樣被對待」，呼籲社會正視女性在音樂圈遭遇的數位性暴力問題。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中逢甲商圈設非法性交易場所 男警喬裝扮嫖客潛入取信

花蓮馬太鞍洪災釀光復鄉19死5失聯 鄉長林清水不願背鍋反咬徐榛蔚