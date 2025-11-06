AI搜尋時代來臨！Google Ads不會消失 谷歌高層：只會變更聰明

Google搜尋的產品副總裁史坦（Robby Stein）。（圖／翻攝自YouTube／Silicon Valley Girl）

在生成式人工智慧（AI）全面進入搜尋時代之際，外界不免擔心這將重塑Google的商業模式，尤其是其數十年來的核心收入來源「Google Ads」。不過，Google搜尋的產品副總裁史坦（Robby Stein）在YouTube頻道《矽谷女孩》（Silicon Valley Girl）接受主持人莫吉爾科（Marina Mogilko）專訪時，明確表示：「Google Ads不會消失。」

這場訪談針對AI搜尋的未來與搜尋引擎優化（SEO）策略展開深入討論，內容揭露了Google如何在AI模式下嘗試廣告新形式，以及為何AI不會取代廣告，而是讓它「變得更聰明、更有幫助。」

在訪談的第8分27秒，莫吉爾科問出了1個眾人心中的問題：「你覺得未來Google Ads會消失嗎？因為身為企業主，我們非常依賴它們導入流量。如果廣告消失，我們該怎麼辦？」

史坦的回答斬釘截鐵：「我不認為它們會消失。」他進一步解釋，AI搜尋的出現並沒有讓人們改變使用Google的方式，而是「讓搜尋的範圍變得更大。」

他舉例：「想想你1天會用Google做的事：比價保險、報稅、查詢地方商家，這些都還在進行。但現在你還能做更多。例如，你可以拍下鞋子的照片問Google：『這雙鞋類似的款式有什麼？』Google現在能回答這樣的問題，甚至提供更多脈絡資訊。」

史坦指出，AI搜尋還能理解複雜的自然語言請求：「比如說你想找餐廳，可以1次輸入5個條件，像是你的食物過敏源、同行人數、需要有自然光、能否提前訂位，Google現在都能理解並給出更精準的建議。」

在這樣的環境下，廣告的角色將不是單純地「插播」，而是「參與」。他表示，Google已開始在AI模式中測試廣告，並觀察它們如何在不干擾體驗的前提下變得更具幫助。

莫吉爾科接著問道：「那未來我是否可以付費，讓AI在作答時優先推薦我的企業？」史坦回答，Google的基本原則是不設定任何資訊障礙：「我們不認為應該有任何阻礙人們找到資訊的障礙，只要資訊存在，就應該被找到。」

不過他也透露，AI可能會帶來全新的廣告形式。「假設你在購物，或正在進行房屋改造。AI若能理解更多細節，例如你使用的木材種類、已有的承包商、預算限制、期望的價格區間，那麼AI就能給出更細緻的建議，包括潛在的合作服務或優惠方案。」

他形容這是1種「從被動展示到主動協助」的轉變。AI廣告未來不僅是提供選項，更可能「理解使用者的具體情境」，並給出真正有用的建議。

史坦補充，目前這仍處於早期實驗階段，Google團隊正持續探索AI搜尋中廣告應如何出現，以及如何保持使用體驗的自然與可信度。「我們首先專注於打造出色的使用者產品，但同時也在觀察廣告如何以新形式融入AI體驗。」

從史坦的回答可以看出，Google對AI搜尋的構想並非取代既有搜尋模式，而是讓搜尋更貼近人類語言與需求。AI不僅是「答案生成器」，更是能理解上下文、偏好與限制的智慧助理。而廣告，將從中找到新的價值定位，不再只是競價排名，而是成為「精準服務的一部分。」

在Google的藍圖中，「搜尋」與「廣告」的界線將逐漸模糊。當AI能夠理解使用者要裝潢廚房、尋找適合過敏者的餐廳，或比較保險方案時，廣告不再是外加的干擾，而是整合於搜尋邏輯中的智慧推薦。

這意味著，企業主未來的SEO策略將不只是關鍵字優化，而要讓AI「理解你的價值」，成為AI能推薦的解決方案之一。

