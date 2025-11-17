AI搜尋能取代Google？為何Perplexity從「被矽谷看好轉看空」，發生什麼事？
重點一：Cerebral Valley AI 大會非正式調查顯示， 與會者最看空的獨角獸為 Perplexity（試圖挑戰 Google 的 AI 搜尋瀏覽器），OpenAI 居次。
重點二：與會投資人與創業者多認同當前屬於 AI 泡沫周期，但認為泡沫本身不可怕，關鍵在於哪些公司能長期存活與做大。
重點三：《商業內幕》報導指出，Perplexity 近月頻繁募資、估值在140億至500億美元區間；另有消息稱 Anthropic 正尋求估值3,500億美元的新一輪融資。
在舊金山舉辦的 Cerebral Valley AI 大會上，獨立記者 Eric Newcomer 對超過300名與會者進行非正式匿名調查，詢問「你會看空哪家估值達十億美元的 AI 新創？」結果顯示， 主打挑戰 Google 的 AI 搜尋瀏覽器 Perplexity 居首位，OpenAI 位列第二。
雖然私人市場少有真正的「做空」機制，且公開點名新創在矽谷並不常見，但此次調查提供了少見的集體觀感樣本。Perplexity 發言人 Jesse Dwyer 對調查表示「這更像是審判谷（judgmental valley）會議」，OpenAI則未回應置評請求。
值得注意的是，會場另有一項相反問題的調查結果顯示，若要押注會成功的公司，OpenAI與Perplexity亦同樣在榜，反映市場對龍頭與熱門新創的兩面預期。
AI搜尋取代Google？趨勢仍不明朗
多位投資人現場表示，科技週期「本質上」常處於泡沫狀態，但重點在於篩選能長期生存與做大的公司。Kleiner Perkins 合夥人 Ilya Fushman指出，真正的問題是「哪些公司能走得久、做得大？」
獨立創投 Elad Gil 則將當前氛圍比擬為 1990 年代末的網路泡沫，認為最終會有「少數劃時代公司」與「少數做大」的項目，其餘大多數會消逝。
報導指出，在商業面上，Perplexity 近幾個月一輪又一輪募資、估值區間落在 140 億至 500 億美元。在基礎設施與模型訓練成本急遽上升的背景下，若收入與付費比重未能匹配投入，超高估值與後續資本開支承諾，正成為投資人衡量可持續性的關鍵變數。
同時，Perplexity 作為「挑戰 Google 的 AI 搜尋瀏覽器」，面對既有搜尋巨頭與其他生成式搜尋/助理的快速迭代，產品差異與長期護城河（資料、分發、默認入口、廣告/訂閱模型）也尚不明朗。
那麼，目前Google跟Perplexity的搜尋市佔比，有因為AI瀏覽器Comet的問世而縮小差距嗎？
根據搜尋分析公司 BrightEdge 的最新追蹤，截至今年9月，在整體搜尋市場中，Google約佔90.5%，且近期由90.54%回升至90.71%，連續九個月下滑後出現近一年來首次成長；AI搜尋整體占比仍不到1%，對總搜尋版圖影響有限。
而在AI專用搜尋的推薦流量中，Perplexity約6.1%，遠落後於ChatGPT的88.9%，顯見雙方影響力差異仍十分巨大。
AI泡沫憂慮逐漸浮現
OpenAI雖被視為消費端 AI 最大贏家之一，但其膨脹的估值與可能數以兆計美元的長期基礎設施投入，使部分投資人趨於保守。報導引述場邊對話，質疑「一家年收入 130 億美元的公司，如何承諾 1.4 兆美元的支出？」
雖然這類數字與承諾在非正式討論場合易被放大，但其背後折射的是真實的資本強度與雲端算力成本壓力。
總體來看，會場幾乎一致認為我們身處泡沫，但主流觀點並非恐慌，而是承認泡沫為技術迭代的常態，再由市場出清機制去驗證企業耐久度與商業模式可行性。
至於 Perplexity會是下一個 Google，或是 Altavista（早期搜尋引擎）？則是投資人與創業者必須在資本與技術路徑下持續判斷的命題。
延伸閱讀：Perplexity創辦人揭密：沒人脈、靠自學闖進AI世界，他是怎麼打造出「Google眼中釘」的？
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/李先泰
