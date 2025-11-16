AI搶不走的能力！新北獲贈「創意30問」326本 扎根創意教育

《青少年創意思考三十問：從問題到提出創意解方》專書作者、清大榮譽教授沙永傑赴丹鳳高中舉辦贈書活動並進行專題演講，利用生活中常見的物品，來表達透過創意思考進而發明創造的概念。（新北市教育局提供）

前台積電副總經理杜隆欽盼激發新北市學子創意思考能力，贈送全新北市共326本《青少年創意思考三十問：從問題到提出創意解方》專書，並由專書作者、清大榮譽教授沙永傑赴丹鳳高中舉辦贈書活動，同時進行專題演講，盼能作為教師推廣創意思考課程的新工具。

教育局指出，此次贈書將會分散至新北市全高中各校2本，專題演講上，沙永傑攜帶了許多創意物品做為教具並現場示範，帶領200名國中生體驗生解如何從發想可以產生創意，進而解決問題。

前台積電副總經理杜隆欽先生贈送全新北高國中各兩冊共326本專書，由作者沙永傑代為領取感謝狀。（新北市教育局提供）

沙永傑說，自己從8年前開始以義務性質在中小學推動創意教育，教授「萃思（TRIZ)創意思考」，希望讓創意從小扎根，為了讓學生更容易理解，他特別將理論改寫為通俗的文字，全書透過「三十問」，搭配生活實例引導孩子循序探索創意思考。

教育局長張明文表示，AI永遠無法取代人類的創造力，教育的使命是讓創意成為可以看得見、學得會的能力，新北市持續透過跨域課程、STEAM教學與創意教育推廣，培養學生從提問到解決問題的思維歷程，打造能與AI共學、以創新領先的學習力。

教育局補充，新北市期待透過這套「創意三十問」未來的發明性問題，成為新北推動數位與科學教育的「AI神隊友」，協助教師將課程增添廣度、深度與樂趣，為孩子點亮創新DNA，培育面向未來的競爭力。

