AI搶光記憶體！次世代Xbox、PS主機恐延到2028年後或漲價

最近幾週，由於全球 AI 熱潮影響，導致 近期 RAM（隨機存取記憶體）的需求激增導致價格飆漲，甚至這波漲勢也引起遊戲主機製造商的高度關注。除了普通玩家使用的記憶體在過去幾個月內價格翻倍成長，供應鏈吃緊短期內難以緩解外，更直接衝擊到下一代主機的量產計畫與定價策略，假如無法有效的去控制成本，未來新主機的售價恐怕會非常高。

目前 PS5 和 XSX/S 主機也已經推出 5 年多。（示意圖，圖源：Getty Images）

根據外媒 Insider Gaming 的獨家報導指出，目前有內部消息傳出，微軟 Xbox 與索尼 PlayStation 等主機廠商正在內部研擬新對策，考慮是否將原定於 2027 年到 2028 年推出的次世代主機延後推出。

而延期的主要目的是希望等待 RAM 製造商能有時間擴充產線，進而讓記憶體價格回到合理區間，以確保新主機能維持在具有競爭力的市場價格。雖然過去遊戲主機硬體大多採取補貼銷售的策略，但面對這次成本波動太過劇烈，導致各大廠商不得不重新評估發售時間點。

並且，這次記憶體漲價潮的影響不只限於次世代主機，目前已經推出的遊戲主機市場也可能受到波及。報導分析，假如 RAM 的供應短缺與價格上漲持續下去，消費者除了要在未來幾年面對更昂貴的硬體外，甚至連現有的主機型號都可能在 2026 年都再次價格調漲。