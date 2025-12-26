AI搶才大戰！4公司祭高薪「徵實習生」 最高月領57.6萬

財經中心／倪譽瑋報導

人工智慧（AI）產業熱門，科技公司在各方面全力競爭。外媒揭露，OpenAI、Google等4家大公司，為搶人才祭出高薪，對實習生的待遇也不手軟，例如OpenAI的駐點研究員視同全職員工，月薪1.83萬美元（約新台幣57.6萬元）、Google也有年薪15萬美元（約新台幣471萬元）。

大公司搶AI人才 對實習生也祭高薪

據外媒《商業內幕》（Business Insider）報導，AI產業間各巨頭「搶人」競爭激烈，OpenAI、Google、Anthropic、Meta，祭出高薪吸引AI專業人才，甚至2026年對「實習生」都開出驚人薪資。

OpenAI、Google研究人員 月領破萬美元

OpenAI的「駐點研究員」實習生將視同全職員工，實習計畫為期6個月，他們將與研究團隊就先進AI計畫合作，月薪為1.83萬美元，結束後有望轉正職。

Google鎖定美國電腦科學及其他相關領域博士生、推出探索性計畫，提供Google DeepMind、Google Research專案研究職位，實際薪水取決於工作地點與個人經驗，但基本上年薪約11.6萬至15萬美元（約新台幣364萬元至471萬元）。

Anthropic、Meta 同樣開徵實習研究員

Anthropic則有「AI安全研究員」計畫，盼望能加速AI安全研究與培養研究人才，實習生將展開為期4個月的全職研究工作，接受頂尖AI研究員的指導，每個月有1.5萬美元（約新台幣47萬）的運算經費。

Meta則是開出「研究科學家」實習職缺，研究方向涵蓋神經渲染、自然語言處理等領域；而實習為期12到24週，每個月可領7650美元至1.2萬美元（約新台幣24萬至37萬）。

