AI搶貨 消費性記憶卡暴漲

隨著ＡＩ的需求量大增，間接造成消費性記憶卡從半年前開始飆漲，且可以一「月」三市來形容，以因應錄影需求最普遍的二百五十六GB SD卡為例，現在都要破千才買得到，大廠的售價還要再貴一成，相機玩家或部落客都叫苦連天。

台南市老牌王冠攝影社郭姓老闆表示，ＳＤ卡普遍用於相機、錄影機、行車紀錄器或監視器的，算來都是消費性記憶卡，價格持續上漲的主要原因是需求激增，還有供應鏈問題加上人為囤貨，對消費者和相關產品已造成影響。

ＳＤ卡飆漲主要原因是近幾年隨著ＡＩ技術的發展和雲端運算的擴張，對高頻寬記憶體的需求大幅增加，這導致記憶體供應的緊張。消費性記憶卡因廠商把生產焦點轉向高端記憶體的生產，這使得消費性記憶卡的減量減少，進一步推高了價格。

業者表示，因為市場常「一天一價、一月三市」，所以都不敢大量叫貨，有些甚至要訂貨再報價，比如現在幾乎都沒有現貨的ＣＦ記憶卡。現在除三Ｃ通路，很多書局連ＳＤ卡都買不到，只賣需求量更大的 MICRO SD卡，價格甚至己比半年前翻漲一倍。比如現在較多人買的二百五十六GB SD記億卡，以前七、八百元就可買到，現在即使是小品牌的LEXAR也要一千二百二十五元，國際大品牌的SAN DISK，售價都在一千五百元左右。而更大容量、更高階的一TBSD記憶卡，SAN DISK八K錄影使用的一ＴＢ、讀取速度二百八十ＭＢ記憶卡，價格高達一萬三千元，業者強調，若ＡＩ需求不變，可能還會再漲。

業者指出，記憶卡也是銷耗品，為荷包考量，不妨選擇國產品牌的Kinston、LEXAR記憶卡，沒有特殊需求不用買到一TB以上的記憶卡，即使現在市場記憶卡已做到五ＴＢ。