AI搶走記憶體 遊戲玩家遭殃

▲傳出PS6會延後發表，因為記憶體漲價效應外溢。圖為示意圖。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

[NOWnews今日新聞] 記憶體漲價效應開始往消費電子外溢，連家用遊戲主機也難置身事外。市場近期傳出，Sony與微軟正評估調整次世代主機的發表節奏，原因在於關鍵零組件成本上升、供應吃緊，加上終端需求轉弱。

PS6與下一代Xbox從原先市場預期的2027、2028年檔期發表，可能延後到2029年甚至更晚。

業界指出，這一波記憶體上行，核心驅動力來自AI。全球科技大廠為了支撐AI運算與資料中心擴建，大量採購DRAM與高階記憶體，拉高整體供需緊張程度。自2025年下半年以來，記憶體價格一路走揚，市場至今仍未看到明顯回檔訊號，也使原本預計用在次世代遊戲主機的記憶體面臨「更貴、也更難買」的壓力。

廣告 廣告

在成本端被推升的同時，主機廠也得面對需求端降溫的現實。

美國去年11月全平台主機銷量僅約160萬台，創下1995年11月以來新低。

分析師認為，若在記憶體報價仍高檔、供應仍偏緊的情況下強推新機，不僅整機成本難以消化，終端售價也可能被迫拉高，進一步壓抑市場換機意願，形成「高成本、高售價、低需求」的惡性循環。因此，延後新機時程被視為一種策略性選擇，等待記憶體供給擴張後價格回落，讓新機推出更具可行性，同時也可能讓現有主機世代壽命被迫拉長。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

記憶體狂熱！2025第四季十大爆紅台股榜出爐 這兩檔奪冠亞軍

加速AI記憶體研發 經濟部A+計畫核定補助美光47億元

記憶體行情還能飆多久？他看旺：這次非典型循環、是結構性缺貨