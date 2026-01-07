AI搶飯碗！美媒點名「最可能消失」7種工作
[NOWnews今日新聞] AI自動化加速滲透各行各業，一些「重複性高、流程固定、靠大量人力撐起來」的工作，正被快速改寫。理財網站《GoBankingRates》報導指出，隨著語言模型與各式AI工具成熟，到2030年前後，最可能消失、大幅縮編有7種工作。
收銀員
自助結帳普及，加上智慧購物車等新設備可能讓「邊購物邊結帳」成為常態，前線收銀人力需求被持續稀釋。
銀行櫃員
網銀、數位銀行擴張，實體分行縮減有助金融機構省成本，也連帶壓低臨櫃服務人力需求。
旅行社
AI工具能做行程規劃、比較價格、提供建議，加上線上訂房訂票便利，傳統旅行社角色更容易被「工具化」。
呼叫中心客服人員
聊天機器人可先處理大量常見問題、分流案件，真人客服需求可能逐步降低。
計程車司機
平台叫車已改變產業結構，若自動駕駛車隊進一步商用，可能對載客服務造成更大衝擊。
倉庫理貨員
大型零售與物流業者投入機器人與自動化系統，提高效率、降低人力需求，部分理貨工作可能被取代。
資料輸入員
AI可快速輸入、辨識、整理資料並降低錯誤率，資料處理類職務需求面臨縮減壓力。
「最可能逐漸消失」的7種工作，主要原因都指向同一件事，AI能夠用更低成本、更少錯誤率，把標準化流程一次做到位。
面對AI趨勢，專家認為最重要的是提高「可轉移能力」。多一項高薪技能、再加上一個可持續的副收入來源，就能在景氣波動或職務被取代時，降低財務衝擊、加快轉型速度；與其陷入焦慮，不如把重心放在如何善用AI工具、讓自己變成更難被取代的人。
