AI摘要爆健康風險爭議 Google部分下架但「換句話問照樣出現」

英國《衛報》日前調查發現，Google的AI摘要含有錯誤且具誤導性的醫療相關資訊，可能使用戶面臨健康風險。該報週日（1/11）報導，Google 已移除部分醫療相關的人工智慧（AI）摘要，但若以其他方式詢問，仍會出現令專家憂心的AI摘要。

《衛報》刊出的其中一個案例，被專家形容為「危險」且「令人震驚」。該報指出，Google 提供關於重要肝臟功能血液檢測的錯誤資訊，可能導致患有嚴重肝病的人錯誤以為自己健康無虞。

《衛報》發現，在 Google搜尋「肝臟血液檢查結果的正常範圍」時，Google AI摘要出現誤導性資訊，只提供大量數字但缺乏背景說明，也未考量患者的國籍、性別、族裔或年齡差異。

調查刊出後，Google 已移除「what is the normal range for liver blood tests」（肝臟血液檢查結果的正常範圍）及「what is the normal range for liver function tests」（肝功能檢查結果的正常範圍）兩項搜尋詞的英文AI摘要。

經《太報》記者實測，若以中文搜尋，Google仍會顯示AI摘要。

《衛報》測試也發現，在Google輸入經過微調的關鍵字，如「LFT reference range」（肝功能參考值）或「LFT test reference range」（肝功能測試參考值），仍會觸發Google在搜尋結果最上方顯示AI摘要。

英國肝臟信託基金會（British Liver Trust）通訊與政策總監赫布迪奇（Vanessa Hebditch）對於Google移除部分AI摘要表示樂見，但仍表示憂心，因為「若以不同方式提問，仍可能出現具誤導性的AI摘要」。

她指出：「肝功能檢測（LFT）是一組不同的血液檢查。要解讀檢測結果及後續應對相當複雜，遠不只是比對數字就好。」

她也表示，AI摘要也未警示，即便檢測結果正常，有些人仍可能患有嚴重肝病並需要醫療照護。這種錯誤的安全感可能造成非常嚴重的後果。

Google目前擁有全球搜尋引擎市場91%市占率。該公司表示，正在檢視《衛報》提供的新案例。

