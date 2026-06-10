AI撐起台灣出口！5月出口784.8億美元年增51.7% 台灣經濟進入算力景氣

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《放. 新聞／台灣要聞／經濟日報》

台灣5月出口暴衝，AI需求已經不只是科技產業題，而是整個台灣經濟的主軸。

財政部公布，5月出口達784.8億美元，年增51.7%，創歷年單月次高；進口605.7億美元，年增54.9%，也創歷史新高。外電報導指出，這個數字明顯高於市場原先預估，主要動能來自AI晶片、雲端服務與高效能運算需求持續強勁。



這個數字的意義，不只是出口好看，而是台灣正在從「半導體供應鏈」變成「全球AI基礎建設供應國」。

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過去談台灣出口，外界很容易把焦點放在台積電、晶片與電子零組件。但這一波AI景氣不只是單一晶片熱，而是AI伺服器、先進封裝、散熱、電源、網通、機械設備與系統組裝同步放大。當雲端服務商持續投入AI資料中心，台灣供應鏈就不只是提供零件，而是在提供全球算力基礎建設。



這是台灣經濟正在發生的結構性變化。



AI時代的競爭，不只是誰有最好的模型，也不只是誰有最多資料，而是誰能把晶片、伺服器、機房、散熱、電力、網路與製造能力串成一整套系統。台灣真正強的地方，正是在這個系統中占有關鍵位置。



財政部也預估，6月出口仍可能維持高成長，今年後三季單季出口都有機會站上2,000億美元規模。這代表AI帶動的出口紅利不是短線煙火，而可能成為台灣今年經濟成長最關鍵的支撐。



但出口越強，台灣面對的壓力也會越大。



美中科技戰正在從晶片出口管制，推進到AI伺服器、代工客戶、第三地轉運與最終用途審查。台灣站在全球AI供應鏈核心，當然會賺到最大商機，也會承受最嚴格的國安檢驗。



台灣不能只把AI當作出口紅利，更要把它當成國家戰略。出口數字背後，考驗的是政府能不能把這波景氣轉成研發、人才、電力、土地、資安、出口管制與國防韌性的長期布局。



台灣真正輸出的不是一顆晶片，而是一整套AI時代的國家級製造能力。

（圖片來源：AI示意圖）

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