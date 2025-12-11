AI擴建潮推升氣體系統需求！這檔11月營收創史高 海外成長動能啟動

財經中心／余國棟報導

銳澤11月營收達3.06億元年增42.30％，創歷年同期新高佳績，目前銳澤已在日本、新加坡與美國地區皆完成子公司設立，並持續規畫下一階段的海外佈局策略。（圖／翻攝自銳澤官網）

高科技廠氣體供應系統廠銳澤(7703)受惠旗下主系統及二次配管路工程訂單保持良好熱度，加上，公司不僅能夠承接單一的配管工程專案，更具備為客戶提供從設計、規劃到最終驗收的整場系統整合統包（Turnkey）工程能力，同時擁有自製特殊氣體供應設備的能力，使客戶能以更高效率完成廠務建置。公告2025年11月合併營收達3.06億元，月增20.88％、年增42.30％，改寫歷年同期新高水準。累計2025年1至11月合併營收23.37億元，年增36.19％，同步刷新歷年同期新高佳績，更已超越2024年全年營收水準。

隨著人工智慧應用快速推進，帶動全球半導體大廠增加資本支出，目前銳澤已在日本、新加坡與美國地區皆完成子公司設立，並持續規畫下一階段的海外佈局策略，透過深耕當地市場、建置專業團隊與完善供應鏈協作，銳澤得以強化國際接單能力，提升跨區域專案執行效率，為未來海外營收貢獻打下穩健基礎。

展望2025年第四季，銳澤持審慎樂觀看法。銳澤仍戮力拓展國際化業務版圖，穩健擴增專業人力招募及當地供應鏈合作，致力於為客戶提供高效的氣體供應系統解決方案，且隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，氣體主系統訂單需求有望持續升高，助力帶動整體專案施作量提升，同時持續加強海外據點日本、新加坡與美國的營運能力，持續推動長期業務擴張與成長動能。

