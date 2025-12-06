AI攝影機需求爆增 這家吃大補丸前11月營收創新高！

財經中心／余國棟報導

雖受到記憶體缺貨影響，間接減緩磁性元件客戶拉貨力道，致使磁性元件訂單出貨時程遞延。聯寶前 11月營收仍達 5.38 億元，年增 4.2％續創歷年同期新高。（示意圖／PIXABAY）

磁性元件廠聯寶(6821)公布 2025年11月合併營收達 3,822 萬元，較上月減少 10.27％。累計 2025 年 1至11月合併營收為 5.38 億元，較去年同期成長 4.2％，續創歷年同期新高表現。

聯寶電子成立於1988年，耕耘各式磁性元件領域已近四十年經驗，擅長從研發設計、製造、銷售一條龍式提供客戶高可靠度、多樣化、特殊設計的通訊、電源、電感以及平板變壓器等磁性元件、無線充電模組、無線充電器、智控模組解決方案服務，是少數可同時供應通訊及電源產品之磁性元件領導廠商，目前已服務全球超過50家終端客戶群。

聯寶表示，雖受到記憶體缺貨影響，間接減緩磁性元件客戶拉貨力道，致使磁性元件訂單出貨時程遞延。此外，聯寶仍持續維持與各大品牌客戶密切合作的模式，即時掌握生產排程，確保必要產能得以彈性調度，以降低市場短期變化對整體營收的干擾，皆助力整體營運持續朝穩定成長表現。

聯寶仍持續對磁性元件新產品布局，精進研發技術升級與投入，佈建明年業務成長底薀；受惠於多項電子產品整合 AI 技術：包括 AI 偵測攝影機(採用高階 30W 的 PoE+變壓器)訂單持續放量，此規格較業界普遍使用之15W 的 PoE 較高功率輸出，可支援 AI 攝影機在物件辨識即時分析、畫質升級後的更高功耗需求，同時，聯寶亦成功接獲應用於警用車載對講機之磁性元件產品專案訂單，並預計將於 12 月起陸續交貨。

隨著全球網通市場逐步朝向高速化、低延遲、多頻段傳輸的方向演進，聯寶仍積極拓展磁性元件業務接單動能，包括拓寬旗下 PoE 電源變壓器產品應用領域、應用 Wi-Fi 7 之 LAN 類變壓器等，亦積極與客戶共同開發 Wi-Fi 8 相關技術規格搭配的磁性元件產品。

另一方面，持續拓展無線充電業務多元應用領域布局力道，已逐步打開運動健身、健康醫療照護與娛樂遊戲等市場接單，隨著客戶產品開發時程推進與新應用市場拓展效益持續發酵，以期增添未來營運動能。

