AI支出再引疑慮！財報揭曉後 微軟市值蒸發3,570億美元 Meta收漲10%

[Newtalk新聞] AI 資本支出究竟能否轉為利潤回收的問題再浮上檯面，微軟（MSFT）周四公布財報令部分投資人失望，股價下跌近 10%，創下自 2020 年三月以來最大單日跌幅。不過，臉書母公司 Meta（META）公布第一季度財測優於預期，前景唱好，抵消了 AI 相關支出增加的疑慮，股價收漲 10.4%。

截至周四交易結束，微軟市值為 3.22 兆美元，大大縮水 3,570 億美元；Meta 市值則是來到 1.86 兆美元。

投資人發現微軟的報告存在了一點「缺陷」，像是 Azure 和其他雲端服務的成長率為 39%，低於市調機構 StreetAccount 預測的 39.4%。該公司預計第三財季（截至三月底）「更多個人運算」業務（包括 Windows）的營收約 126 億美元，低於 StreetAccount 預測的 137 億美元，且新季度的隱含營業利潤率也低於預期。

微軟財務長胡德（Amy Hood）認為，若微軟將更多的資料中心基礎設施分配給客戶，而不是優先考慮內部需求，那麼雲端運算業績可能會更高。「如果我把第一季和第二季剛上線的 GPU 全部分給 Azure，KPI 將會超過 40」。

隨著 AI 相關支出在過去一年快速膨脹，華爾街關注焦點已從「誰投得多」，轉向「誰先賺到錢」。同樣是 AI 重兵投入，Meta 與微軟的財報表現，成為市場重新定價 AI 投資的對照組。

瑞銀集團的分析師基爾斯蒂德（Karl Keirstead）等人質疑，微軟選擇為 Microsoft 365 的 Copilot 生產力軟體擴充功能等產品獲取 AI 算力的做法，因該附加元件尚未像 OpenAI 的 ChatGPT 那樣成功。

伯恩斯坦分析師莫德勒（Mark Moerdler）則對微軟給予了「買入」的評級，並對微軟的決策表示讚賞。他周四出示一份報告提到，「我們認為，投資人需要理解，管理層經深思熟慮後決定，專注於對公司長期最有利的事，而不是在本季度，甚至上個季度及未來幾個季度（隨著產能限制可能緩解）推升股價。」

反觀，Meta 公布 2025 財年第四季財報，營收達 598.93 億美元，扣除支出 351.48 億美元後，實際營收為 247.45 億美元，淨利則是 227.68 億美元。包含 FB、IG等服務在內的每日活躍人數平均為 35.8 億人，較去年同期增加 7%。其中，在 App 部分的廣告曝光量分別在上一季年增 18%，至於每組廣告平均價格上一季年增 6%。

Meta 執行長祖克柏表示，雖負責虛擬實境與元宇宙業務的 Reality Labs 部門在去年虧了 190 億美元，但說明整體虧損與去年情況持平，強調接下來將逐步縮減虧損，並將投資重心從 VR 轉向「AI 智慧眼鏡」。

