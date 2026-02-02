AI改變世界是現在進行式！賴清德：2040年培養50萬AI人才

總統賴清德今（2）天接見亞太資通訊科技聯盟大賽的獲獎代表隊，他在致詞時強調，AI改變世界不是未來式，而是現在進行式，政府已經提出「AI新十大建設」，希望在2040年培養50萬名AI應用人才，確保台灣的長期競爭力，邁向創新經濟、智慧國家的目標。

賴清德表示，「我們都知道AI改變世界不是未來式，而是現在進行式」，台灣必須加緊腳步、瞄準未來，確保下一個世代的競爭優勢。他提到，去年政府提出了「AI新十大建設」，預計投入1.5兆元，希望在2040年能夠培養50萬名AI應用人才，創造15兆元的產值，政府持續布局量子科技、矽光子與機器人三項關鍵技術，確保台灣的長期競爭力。

賴清德強調，未來政府也將從算力、資料、人才、行銷、資金等五大面向同步推進，加速打造具備前瞻性與包容性的科技環境，進一步邁向「創新經濟、智慧國家」的目標。賴清德說，科技真正的價值在於解決問題、改善生活，政府會持續努力打造開放、充滿活力且普惠的AI創新生態系，也讓AI成為中小微企業升級轉型的重要引擎，確保在轉型的過程中，不遺落任何一個產業，任何一家公司或族群。

