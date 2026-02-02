AI改變世界是現在進行式！賴清德：「AI新十大建設」確保台灣競爭優勢

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德今（2）日接見亞太資通訊科技聯盟大賽APICTA Awards 2025獲獎代表隊。（圖／總統府提供）

賴清德總統今（2）日接見亞太資通訊科技聯盟大賽(APICTA Awards 2025)獲獎代表隊時表示，AI改變世界不是未來式，而是現在進行式。去年政府提出「AI新十大建設」，預計投入新台幣1.5兆元，希望在2040年培養50萬名AI應用人才，並持續布局量子科技、矽光子與機器人三大關鍵技術，確保台灣的長期競爭力，邁向創新經濟、智慧國家的目標。

賴清德上午在總統府接見亞太資通訊科技聯盟大賽（APICTA Awards 2025）獲獎代表隊，他在致詞時表示，亞太資通訊科技聯盟大賽，被譽為亞太資通訊界的奧斯卡獎。去年12月，台灣睽違9年再次舉辦大賽，並在13個印太經濟體，共256件作品中脫穎而出，拿下10面金牌、8面銀牌、6面銅牌，不僅成績亮眼，更刷新大會紀錄，非常不容易。

賴清德表示，今年台灣的得獎隊伍，橫跨消費者端應用、社群服務、工業應用、商業服務、政府與公共服務、學生組等組別。不僅展現出各團隊長期投入研發、持續精進的努力，更代表台灣的資通訊研發與創新實力，已經在世界舞台上發光發熱。

賴清德強調，AI改變世界不是未來式，而是現在進行式。台灣必須加緊腳步，瞄準未來，確保下一個世代的競爭優勢。去年政府提出AI新十大建設，預計投入1.5兆元，希望在2040年培養50萬名AI應用人才，創造15兆元的產值。此外，政府也持續布局量子科技、矽光子與機器人3項關鍵技術，確保台灣的長期競爭力。未來也將從算力、資料、人才、行銷、資金等5大面向同步推進，加速打造具備前瞻性與包容性的科技環境，進一步邁向創新經濟、智慧國家的目標。

賴清德指出，科技真正的價值在於解決問題、改善生活。政府會持續努力，打造開放、充滿活力且普惠的AI創新生態系，也讓AI成為中小微企業升級轉型的重要引擎，確保在轉型的過程中不遺落任何一個產業、任何一家公司或族群。

賴清德並指出，期待有更多青年學子、產業界人士與創新團隊善用這個競賽平台，與印太夥伴展開更多的交流與合作，拓展台灣的國際影響力。政府會繼續做大家夢想路上最堅實的後盾，支持每一位參賽者將創意與技術真正落地，為台灣也為印太區域創造更智慧、更美好也更具包容性的數位未來。

