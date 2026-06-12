AI攻進健身房！iOGYM讓重訓「全面數據化」
[NOWNEWS今日新聞] 走進健身房，拿起啞鈴，心裡默數「一下、兩下、三下」，做到一半卻突然忘記自己究竟做到第幾下、第幾組。進階一點的健身者，可能會在手機App裡手動輸入重量與組數，但訓練當下的速度、節奏、離心與向心時間控制，往往只能憑感覺判斷。在高度數據化的時代，重訓卻仍有許多關鍵細節留在「感覺」裡，主打重訓智能分析紀錄的iOGYM，想補上運動科技長期缺席的最後一塊拼圖。
「重訓最無聊，但最有效率的運動！」
身高190公分的iOGYM創辦人李昭翰Ethan，看起來就是個練家子，答案也不出所料，「我是體保生，從小到大，籃球、自行車、拳擊、跑步等運動都沒少過，同時也會接觸重訓。」對於各種運動，他直言「重訓是最無聊，但最有效率的運動」，Ethan解釋，重訓其實是一個強調精密科學性的訓練，提供良好身形最有效率的運動，這也是iOGYM的核心概念：「重訓是科學。」
為什麼重訓還在自己數？iOGYM顛覆健身房日常
iOGYM是一套結合智慧感測器、AI演算法、物聯網系統與App記錄分析的重訓科技服務。不同於一般穿戴式裝置把手表戴在使用者身上，iOGYM把感測器安裝在健身器材上，透過器材的移動軌跡、速度變化與距離變化，反推使用者的訓練狀態，判斷使用者完成了幾下、幾組，以及每一次的動作節奏，讓重訓過程變成可記錄、追蹤、分析的數據。
回到iOGYM的起點，Ethan說自己就是個滿腦子有很多想法的創新型人格，大學主攻攝影，特別會去觀察事物的細節。某日他在騎車時，腳踏著踏板、眼睛看著碼錶，心裡冒出一個念頭：「腳踏車裝上小小的裝置就能記錄資訊，很神奇欸！」後來再到健身房訓練時，看著眼前的器材突然想到：「重訓結構其實不會比腳踏車更複雜，為什麼不能用類似的方式，透過器材去反推人類的運動數據？」這個靈機一動，成為iOGYM的開端。
Ethan觀察，現在很多運動都已經有成熟的數位工具，像是跑步可以戴智慧手表，自行車可以裝碼表，游泳、登山也都有對應的App或數據服務，但重訓這項最講求動作控制與訓練效率的運動，反而還沒有真正完整的數位化方案。他認為，健身房其實更適合導入智慧系統，場館器材位置固定、動作形式相對明確，環境比戶外運動更穩定。因此，iOGYM選擇從健身器材本身出發，打造一套屬於重訓場景的物聯網系統。
智慧手表做不到的事 iOGYM改從器材讀懂重訓
運動族群幾乎都會配戴智慧手表，不過Ethan指出，穿戴裝置在重訓時有明顯限制，他舉例：「如果我只是做腿推機，單純是下半身運動，手表是記不到的。」因此iOGYM選擇把智慧感測器放在器材上，從器材去反推人的動作。這樣的設計，讓健身者不必特別改變原本的使用習慣。使用者照常拿起啞鈴、操作器材，系統就在背後自動記錄。對健身者來說，運用科技把容易忘記的部分補起來。
談到iOGYM背後運用的科技核心裝置，Ethan宛如爸爸般驕傲的分享。「iOGYM不是單一技術套用到所有器材，而是依照器材種類配置不同感測方式。」主要分成兩大類，像啞鈴、槓鈴這類自由重量器材，因為使用者動作方向較自由，使用的是IMU加速度計。
如果是史密斯機、腿推機等固定軌跡器材，iOGYM則會使用紅外線偵測，透過光感偵測器材距離變化，判斷動作起點、終點與反覆次數。Ethan表示，目前固定式器材使用紅外線的光感偵測，準確率可達99.7%；自由重量因為變化性大，目前準確率約落在90%，但隨著資料持續累積與演算法調整，未來仍會繼續提升。
IMU是什麼？重訓動作辨識背後的核心科技
慣性測量單元Inertial measurement unit，簡稱IMU，是測量物體三軸姿態角以及加速度的裝置，內有三軸陀螺儀和三軸加速度計，藉此偵測左右、前後、上下等X、Y、Z三軸空間，並以此解算出物體的姿態。
加速度計：用來測量身體在三個軸向上的加速度變化，可捕捉動作的爆發力、移動速度，以及身體受到重力影響後的方向變化，例如站立、蹲下、躺下或跳躍。
陀螺儀：主要用來測量身體旋轉時的角速度，可判斷動作中的翻轉、傾斜與角度變化，例如手臂揮動、軀幹轉向、關節角度變化等。
從波峰到波谷 演算法如何讀懂重訓節奏
把人體動作想像成節奏，當深蹲或重訓時，身體在移動過程中會產生加速度、角速度與方向變化，IMU會捕捉這些變化，形成連續性的力波，就像音樂中的節奏波形，動作越明確，波形的高峰與低谷也越清楚。
系統透過演算法分析波形中的特徵點，也就是類似音樂「鼓點」的峰值與谷值，例如深蹲，身體下蹲到最低點、起身發力的瞬間，都可形成明顯的訊號變化，透過判讀這些波峰與波谷出現的時間、間隔與幅度，系統便能推算出每一次動作的開始、持續時間、速度與反覆次數。
連速度都能記錄 iOGYM量化重訓難以看見的細節
Ethan用啞鈴為例，使用者把啞鈴舉起來、再放下去時，感測器會讀到不同的加速度數值。雖然每個人的動作不會完全一樣，但上、下動作之間會有一定規律，系統就從這些規律中判斷一次完整動作，進一步計算出一組做了幾下。「就算你今天請私人教練，也不太會有人在旁邊拿碼表幫你記你的速度。」Ethan說，iOGYM的優勢就是可以協助記錄這些過去很難被量化的細節。
除了IMU和紅外線偵測硬體裝置，背後還需要龐大的資料庫數據，Ethan提到，從Day 1就開始累積所有測試的結果，至今已經累積數10萬筆，「測試動作、匹配、校正，透過AI架構的演算法，擁有越多資料，精準度就會越來越高。」
從數10萬筆資料到訊號隔離 AI精準度背後的工程挑戰
此外，iOGYM在多人共用健身器材的場景中，特別重視數據歸屬問題，若使用者訓練結束後忘記斷線，下一位便接著使用同一台器材，可能讓訓練數據誤記到前一位使用者帳號中，因此，iOGYM在App流程中加入自動斷線機制，降低數據錯置的風險。
針對健身房內多台設備同時運作，是否會出現訊號干擾？Ethan苦笑說：「團隊一開始確實很擔心這個問題。」因此在設計階段就遵循藍牙規範，並依照空間範圍與訊號密度進行規劃。他也提到，iOGYM本身有做訊號隔離措施，經過長時間測試，目前尚未發生明顯干擾問題。
讓科技藏進器材裡 iOGYM主打無感導入體驗
要把科技裝進健身房，硬體本身也不能成為干擾，Ethan表示，健身房非常重視空間坪效與動線，器材能不能順利擺放、會員會不會被線路或裝置影響，都是實際導入時必須考慮的事。因此iOGYM在設計感測器時，追求重量輕、體積小、還要能適配不同品牌器材。以iOGYM啞鈴感測器為例，感測器加上外殼與電池大約20公克，相當於3個10元硬幣的重量，對啞鈴本身重量幾乎沒有影響。
Ethan說，「iOGYM的核心是泛用性，希望盡量變成『無形』，不會為場館帶來額外負擔。」在偵測的裝置上儘量輕薄化，不影響原本的使用體驗，巧妙隱藏在器材上。至於健身房導入系統的成本費用？Ethan說價格絕對是相當親民，藉此拓展市場。重訓仍然是那件需要流汗、需要堅持、也需要反覆練習的事，過去重訓只能靠自己的紀錄，現在每一下努力，透過iOGYM讓健身族有了可以回看的軌跡。
從硬派健身到佛系運動！iOGYM瞄準3大用戶
1、認真健身者：精準掌握訓練成效
對於重視身體成效、訓練紀錄與數據變化的人，iOGYM可自動記錄訓練量，並串接InBody身體組成數據，讓使用者把肌肉量、體脂率等變化，和實際訓練內容放在一起比對分析，幫助調整課表、強度與訓練方向。
2、佛系健身者：降低記錄壓力，讓運動更輕鬆
對於沒有特別追求競賽或嚴格課表、但希望維持運動習慣的人，iOGYM能把繁瑣的記錄工作自動化。使用者不必邊練邊數次數，也不用每組結束後手動輸入資料，訓練過程更自然。
3、無法堅持者：靠成就獎勵機制提高持續動力
對於容易中斷健身習慣的人，iOGYM加入成就化機制，讓原本抽象的重訓透過回顧變得更有感。Ethan提到，許多人剛開始健身時很有動力，但可能1個月、3個月或半年後就逐漸中斷。iOGYM希望透過更有趣的回饋方式，讓使用者看見自己的累積成果。
AI＋數據化進場！iOGYM解鎖健身房4大競爭力
1、協助場館做出差異化：健身房競爭激烈，iOGYM可讓既有器材具備數據化功能，讓業者用智慧健身服務拉開差距。
2、低負擔升級既有器材：感測器安裝在原有器材上，不必大幅改造場館或汰換整批設備，可用相對低門檻導入數位化服務。
3、提升會員體驗與黏著度：會員可自動記錄訓練數據、串接InBody、獲得成就勳章回饋，讓訓練成果更有感，也提高持續運動與續約意願。
4、成為教練輔助工具：Ethan強調，「iOGYM會是健身教練最佳的輔助工具」，提供用戶重訓時次數、組數、休息時間、離心與向心時間等數據紀錄，協助教練更精準掌握學員狀況。
◾iOGYM重訓智能分析紀錄
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