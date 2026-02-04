AI教主黃仁勳點出新世代困境！感慨寧願回到從前：無知是關鍵





半導體公司輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一舉一動牽動AI時代，他除了展望未來，分享AI最先淘汰3種人，也回顧過去，提及對Z世代的觀察，感慨置身資訊爆炸的年輕人「無知狀態越趨遞減」，敢衝敢失敗的心理狀態不復從前，點出科技革命伴隨不同世代演化而來的處事哲學。



黃仁勳對談半導體女王

黃仁勳受邀由全球半導體聯盟（GSA）的聯合創始人兼執行長Jodi Shelton（喬迪·謝爾頓）所主持的Podcast節目《A Bit Personal》，暢談關於AI時代的觀點。

雙方相識超過30年，黃仁勳在對談中難得顯露感性面貌，且表示因為Jodi與他從產業草創期一路走來，所以更願意分享「從未在財報會議提及的心路歷程」。

黃仁勳對談半導體女王，點出AI時代新世代困境。圖片來源：YT@A Bit Personal with Jodi Shelton

新世代困境：無知是關鍵

黃仁勳回顧從前坦言「會選擇重回自己那個年代的20歲」有感而發表示：「我們那個年代的20歲，比現在的20歲更快樂。我覺得每個人都應該有時間保持無知，不必在第一天就把全世界的問題都扛在肩上」。且認為新世代的年輕人相較從前見多識廣，但被培養成憤世嫉俗，黃仁勳也強調，這一切「無知」是關鍵。

黃仁勳分析20歲年輕人的優劣勢，包括：

能量很足、能熬夜、具高工時能力。

專注力、速度、反應可能更快。

通常欠缺細膩判斷、以及長期戰略視角、和更成熟的智慧。

很多年輕人並非天生悲觀，而是因為接收太多資訊，過早「理解一切」，這會讓人變得冷感失去熱情，而我們（這一代）因為有時間（餘裕）去思考，培養內在樂觀態度，「無知」有時不是缺點，而是超能力：「當我們樂觀的時候，我們就像超人一樣，一切皆有可能」，他認為所有人都需建立「內在樂觀的肌肉」，才能在現實殘酷襲擊時，勇於面對。

「我真的非常幸運，我很努力，我也有一些能力，但是無知反而幫了我，我當時抱著『這能有多難』的態度面對一切」，對黃仁勳而言，無知並非幼稚，反而是推動創新必備燃料。

「沒有最終目標」也是超能力？

黃仁勳同時也提出對於新世代感到焦慮的人生解方，除了表示經營輝達並沒有最終目標：「我們對未來世界充滿憧憬，也努力設想科技的發展，但首要目標是繼續經營下去」。想創造未來，就得在未來發生前，先住在那個未來裡，黃仁勳很早就開始推廣CUDA（由NVIDIA開發的平行運算平台與程式設計模型），即使台下只有三個人，他也不放棄演講，因為他深信這會改變世界。

也有人曾問他人生目標為何，黃仁勳坦承沒有很宏偉的終極目標：「就是工作，保住飯碗，保持在場做好工作，與優秀的人共事」，強調「不是為了某個終點衝刺，而是致力長期活下去為核心，持續進步」，沒有最終目標，反而是一種優勢。



