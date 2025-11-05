「AI教母」李飛飛：「很自豪自己與眾不同」

李飛飛教授因其在人工智慧（AI）領域的開創性貢獻而獲得表彰。 [Getty Images]

被譽為人工智慧（AI）「教母」的李飛飛教授（Prof. Fei-Fei Li）向BBC表示，作為七位獲頒頂尖工程獎的人工智慧先驅中唯一的女性，讓她「以與眾不同為傲」。

英國國王今日將在聖詹姆士宮舉行典禮，頒發「2025年伊麗莎白女王工程獎」予李教授及其他六位得主。

與她一同獲獎的包括：約書亞·本吉奧教授（Prof. Yoshua Bengio）、比爾·戴利博士（Dr. Bill Dally）、傑佛瑞·辛頓博士（Dr. Geoffrey Hinton）、約翰·霍普菲爾德教授（Prof. John Hopfield）、英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳，以及Meta首席AI科學家楊立昆博士（Dr. Yann LeCun）。

他們因對現代機器學習的發展所做出的貢獻而獲得表彰，這一領域是推動人工智慧快速進展的核心基礎。

誰是人工智能「教父」與「教母」？

自從共同獲頒「2018年圖靈獎」（2018 Turing Award）以來，傑佛瑞·辛頓博士、本吉奧教授與現任Meta首席AI科學家的楊立昆博士便廣泛被譽為「人工智慧之父」。然而，所謂的「人工智慧之母」只有一位——李飛飛教授。她在接受BBC訪問時表示，自己已逐漸接受這個稱號。

「我不會稱自己為任何領域的『教母』，」她說。

她表示，幾年前當人們開始這樣稱呼她時，她曾經「停下來思考，如果我拒絕這個稱號，可能會錯失讓女性科學家與科技工作者被這樣認可的機會」。

「因為男性很容易就被稱為『教父』或『奠基者』。」

「為了我所共事的年輕女性，以及未來一代的女孩們，我現在願意接受這個稱號，」她補充道。

李教授出生於中國，青少年時期移民美國，並在電腦科學領域表現卓越。她現為史丹佛大學電腦科學系聯合主任，也是World Labs的共同創辦人兼執行長。

她因主導ImageNet計劃而廣受肯定。該計劃推動了電腦視覺的重大突破。她與學生們建立了大規模的圖像辨識資料集，成為許多人工智慧技術的基礎，為電腦「看見」世界鋪路。

她表示，這個資料集的重要性在於「打開了資料驅動AI的閘門」。

她認為，人工智慧的下一個重大里程碑，將是能夠與周遭世界互動的能力。

這種能力「對動物與人類而言是與生俱來的」，若能在AI中實現，將能在多方面「強化」人類，包括創造力、機器人學習、設計與建築等。

這將是七位得獎人首次齊聚一堂。

三位「AI教父」對人工智慧的潛在風險持公開分歧的看法。辛頓博士多次表達對AI可能構成「滅絕級威脅」的嚴重擔憂；但同樣任職於Meta的楊立昆教授則認為，這類世界末日式的警告過於誇張。

李飛飛教授表示，她採取的是更「務實的態度」，並認為科學家之間的分歧是「健康的」。

「我們習慣了意見分歧，我認為這是健康的。像AI這樣深遠且具影響力的議題，需要大量健康的辯論與公共討論。」

「我認為，針對AI的極端言論都讓人擔憂……我一直主張以更科學、務實的方式來溝通與教育大眾。」

「所以，是的，我希望我們對AI的溝通能更節制，並以事實與科學為基礎，而非極端言論。」

「伊麗莎白女王工程獎」每年頒發一次，表彰對全球人類福祉帶來突破性創新的工程師。過去的得主包括萬維網的發明者提姆·伯納斯-李爵士（Sir Tim Berners-Lee）。

「伊麗莎白女王工程獎」基金會主席瓦倫斯勳爵（Lord Vallance）表示，這些得獎人「代表了工程界的最高水準」，並補充說他們的工作「展現了工程如何既能維護地球，也能改變我們的生活與學習方式」。

補充報導：菲利帕·韋恩（Philippa Wain）