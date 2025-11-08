AI教父也會累！黃仁勳笑稱「出差3周該回家了」 曝下次來台時間
台積電今（8）日在新竹縣舉行運動會，輝達執行長黃仁勳特別到場支持。台積電董事長魏哲家透露，創辦人張忠謀因身體微恙無法出席。對此，黃仁勳表示，會視張忠謀的身體狀況再決定是否探望。至於何時離開台灣，他透露已出差3周，因此現在要快回家，並表示農曆新年期間會再度來台。
黃仁勳說道，「我很高興來參加台積電的運動會，CC（指魏哲家）叫我講國語，但大家都知道我的國語不太好。」並笑稱，「我有很多事情想說，但我的國語真的很差，如果CC邀請我一直用中文演講，或許過幾年我會進步，我很高興可以來到這裡，我很開心你們把我當家人，輝達沒有你們不行。」
在準備離開運動會時，黃仁勳受到台積電員工及眷屬熱情包圍。黃仁勳強調，此行主要是為了感謝台積電同仁的出色表現。面對媒體詢問魏哲家可以提供多少產能給輝達，他則回應「機密」。
有媒體提到業界傳出台積電明年可能調漲價格，黃仁勳透露，並未討論價格問題，而是談到AI需求的強勁。他表示，輝達除了GPU，也有CPU產品，並持續提升產能。此次參加運動會，主要是感謝台積電同仁，並感到榮幸能被視為家人。
最後，黃仁勳表示，運動會結束後將準備回家，因為已出差3周，所以要盡快趕回家。
更多風傳媒報導
其他人也在看
李四川曝輝達進駐新時程！市府與新壽完成審查 最快下周解約
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18用地，台北市副市長李四川今（8）日透露，市府與新光人壽的會計師已完成審查程序，下周一將向議會報告，若周三大會順利通過，新光人壽臨時董事會同意後，雙方最快可在下周五前簽訂解約協議書。中天新聞網 ・ 10 小時前
要求國防產業界「轉戰時防衛體制」...《日經》：美國防長力求打破低效官僚結構「必須確保盟國及時取得防衛能力」
赫格塞斯提到，川普政權要求盟國提高國防支出，意在強化對中國等國的嚇阻力，並說：「讓盟國配備與美軍具備互操作性的優質武器，才能共同應對這個危險的全球挑戰。」放言 Fount Media ・ 10 小時前
《日經》調查商務人士「最希望公司導入十大制度」：全彈性工時、免費員工餐廳…週休三日榮登第一！
最受青壯年員工期待的制度是「週休三日」。近四成的受訪者將其列為最想導入的制度。理由多樣，如：「想增加陪伴孩子、做家事與發展興趣的時間」（40代女性）、「想利用多餘時間兼職」（40代男性）等。日本政府也將週休三日制列為勞動改革推動項目之一。放言 Fount Media ・ 9 小時前
秋鬥遊行30日登場 訴求反高關稅霸凌
（中央社記者吳欣紜台北8日電）一年一度秋鬥遊行將於30日登場，主辦單位今天表示，今年訴求包含反高關稅霸凌、反空污等，台灣為出口導向國家，高關稅造成經濟衝擊，政府不應態度曖昧，應具體說明影響及方案。中央社 ・ 13 小時前
美科技股跌勢減緩 那指下跌49點 道瓊反彈漲74點
(台北訊)總統川普駁斥外界對人工智慧（AI）泡沫的憂慮，但美股今天仍多數收跌。道瓊工業指數終場上漲74.80點，或0.16%，收在46987.10點。標準普爾500指數上漲8.48點，或0.13%，收...自立晚報 ・ 12 小時前
台積電運動會｜黃仁勳高喊「尚讚」 大讚員工是台灣也是世界驕傲
【記者呂承哲／新竹報導】全球晶圓代工龍頭台積電（2330）年度運動會今（8）日在新竹縣體育場熱鬧登場，最大驚喜嘉賓是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。他一上台就以中文開場：「我的台積電好朋友，你好！」並高喊「誰愛台積？」「我愛台積！」帶動全場歡呼。黃仁勳笑稱，這次是台積電董事長魏哲家特別要他「講國語」，讓現場笑聲不斷。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
無薪假達8331人！秋鬥怒吼反美國關稅 11／30上街頭
秋鬥30日登場！美國已對我國際出「20％＋MFN」對等關稅，我國無薪假人數也達8331人，多數事業單位宣稱為受美國關稅影響，秋鬥已決議要在11月30日中午舉行遊行，主要訴求之一就是針對美國對各國課徵的反高關稅，更批評民進黨掏空台灣討好美國外，也反對提高國防預算、反對文化預算圖利綠色文化打手、加強民生福利，並就追求兩岸和平等議題進行宣講。中時新聞網 ・ 12 小時前
台積電運動會｜黃仁勳再讚台積電晶圓供應穩定 談美中強調與各國科技合作
【記者呂承哲/新竹報導】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日現身台積電（2330）年度運動會，他在接受媒體聯訪時，這是一個「非常特別的日子」，因為這不僅是台積電的家庭日，也是象徵雙方關係緊密的時刻。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
《國際產業》特斯拉擬與英特爾蓋超大晶圓廠
【時報-台北電】特斯拉CEO馬斯克6日在股東大會上表示，為實現公司布局AI和機器人領域目標，特斯拉需要自行建造一座超大型晶圓廠，以滿足龐大運算需求，他還提到可能與英特爾展開合作。 馬斯克指出，即使從現有供應商最佳產能計算，也無法滿足需求，因此計畫自行建造一座超大型晶圓廠（Tesla Terra fab）來解決晶片缺口。 報導指出，根據馬斯克規劃，晶圓廠初期每月有10萬片晶圓產能，在步入軌道後，將提升至每月100萬片晶圓。 特斯拉目前與台積電和三星合作，但馬斯克不排除與英特爾聯手可能。他對在場股東表示：「也許我們會與英特爾展開合作，雖然尚未簽署任何協議，但很值得進行協商。」 對於馬斯克公開尋求合作說詞，英特爾拒絕評論。 此外在大會上，馬斯克還提到特斯拉「完全自動駕駛」（Full Self-Driving）功能，有望在2026年2月或3月獲得中國政府全面批准。 目前特斯拉自駕功能已有部分獲得批准，但因為功能不完全，特斯拉完全自動駕駛體驗在中國與美國有明顯落差，例如無法執行自動換檔、辨識中國交通號誌也存在困難。 受此影響，中國本土車商以功能更完全、有些甚至還不需額外費用的輔助駕駛功能，贏得消時報資訊 ・ 11 小時前
首度出席台積電運動會 黃仁勳：輝達不能沒有台積電
台積電今（8）日舉行年度運動會，並首度邀請輝達執行長黃仁勳出席。黃仁勳表示，很高興參加台積電運動會，他也愛台積電；並強調要謝謝台積電，輝達不能沒有台積電，雙方建立了2間很棒的公司。中天新聞網 ・ 10 小時前
《電週邊》擺脫匯率陰霾！藍天Q3每股賺1.54元近12年單季新高
【時報記者張佳琪台北報導】藍天(2362)第三季財報出爐，單季合併營收約新台幣55.1億元、年減22%，營業毛利11.2億元，營業利益3.1億元。值得注意的是，業外因新台幣匯率回穩及資產評價利益回升，單季稅後淨利8.9億元，EPS為1.54元創近12年來單季新高。 統計前三季合併營收152.6億元、年減21%，營業毛利35億元，毛利率23%較去年同期增加3個百分點，營業利益13.2億元，營業利益率9%較去年同期增加1個百分點。前三季稅後淨利9.1億元，EPS為1.57元。 藍天說明，筆電事業第三季出貨42.4萬台、季增3%，因台幣升值營收季減2%，單季美元收入1.6億美元與第二季持平。第三季藍天仍以高毛利的藍海機種為出貨主力，聚焦於重視品質與穩定性的日本及歐洲等成熟市場，由於地兩區出貨量增長與高毛利產品比重提升，使得前三季藍海機種出貨占比達62%，較去年同期提升11個百分點。藍天強調，透過產品組合優化，維持營運體質及獲利。 展望後市，藍天指出，全球筆電市場仍受中國價格戰外溢影響，但高階筆電及具差異化功能的機種仍具潛力，藍天積極布局AI?PC，以滿足專業用戶及企業端對高效能運算的需求，並時報資訊 ・ 12 小時前
重申AI晶片需求「非常強勁」 黃仁勳大讚台積電辛勤付出
即時中心／梁博超報導AI晶片教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳閃電訪台，今（8）日一早前往新竹參加台積電運動會，與董事長魏哲家同框。他在會後接受媒體聯訪時表示，AI發展將影響全世界，是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」他也透露，目前輝達Blackwell平台的需求「非常強勁」，台積電在晶圓供應方面做得非常好。輝達執行長黃仁勳在前往機場前受訪表示，這次來台灣就是為了感謝台積電的辛勤付出，也參加這場盛大的家庭日。他透露，目前輝達Blackwell平台的需求「非常強勁」，「不僅製造 GPU，我們也製造 CPU、網路設備、交換器，所以有許多晶片都與Blackwell平台有關。」輝達也正擴大量產，開始在生產線上看到成果。被問到Google及亞馬遜等巨頭現在也投入客製化AI晶片領域，是否會影響到輝達市場版圖？黃仁勳則強調，輝達的業務模式非常不同，「如你所知，輝達的GPU可以處理AI，但也能處理許多其他領域的運算，包括科學、量子、生命科學、物理、資料處理等，涉足的範圍更廣。」此外，輝達存在於每一個雲端平台、資料中心，甚至是汽車與機器人，「所以輝達的架構滲透得更深、更廣。」對於中美之間的AI競賽是否影響台灣產業成長？黃仁勳回應，AI發展將影響全世界，是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要；即使在地緣政治緊張情勢下，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」他與世界各地的政府都有合作，讓他們了解技術的重要性，以及技術的發展方向。「幫助政府領導人理解技術的本質，讓他們能更好地制定政策。這就是我對各國政府貢獻的方式。」至於市場上記憶體短缺的問題，黃仁勳表示，目前業務成長非常強勁，而在快速成長的階段，總會出現很多需求、甚至短缺。「但如你所知，現在我們有三家非常優秀的記憶體製造商，SK海力士、三星電子以及美光，他們都是極其優秀的廠商，也大幅提升了產能來支持我們，我對此非常感謝。」被問到若記憶體價格提高，輝達能接受嗎？黃仁勳認為，那是市場的事，「這由他們自己決定如何經營他們的業務。」至於台積電供應的晶圓是否充足？黃仁勳強調，台積電在晶圓供應方面做得非常好。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：快新聞／重申AI晶片需求「非常強勁」 黃仁勳大讚台積電辛勤付出 更多民視新聞報導蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫民視財經網影音 ・ 13 小時前
特地來台鼓勵台積電 黃仁勳：沒有積極討論向中國出售芯片
特地來台鼓勵台積電 黃仁勳：沒有積極討論向中國出售芯片EBC東森新聞 ・ 1 天前
張忠謀身體欠安運動會缺席 黃仁勳：會聯絡
[NOWnews今日新聞]輝達執行長黃仁勳今（8）日在台積電運動會後，由董事長魏哲家陪同他接受媒體訪問，並送他離開前往桃園機場，而台積電創辦人張忠謀因身體不適，未如期現身運動會，黃仁勳表示，會先和他聯...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
黃仁勳為何打臉「馬斯克晶圓廠夢」？曝1原因追台積電難如登天
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前丟出震撼彈，表示公司可能自行建造一座月產能高達100萬片晶圓的超大晶圓廠，並打算與英特爾合作。此消息一出，引發科技界熱議。對此，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）坦言，製造先進晶片極為困難，即使像馬斯克這樣聰明的人，自建晶圓廠也「幾乎不可能」達到台積電的水準。中時財經即時 ・ 10 小時前
《國際產業》黃仁勳：目前沒計劃將AI晶片銷中
【時報-台北電】美國科技新聞網站《The Information》引述內情人士表示，白宮已經通知聯邦政府機構，禁止輝達將降規版的最新AI晶片B30A出售給中國。不過在此同時，輝達執行長黃仁勳駁斥輝達試圖重新進入中國市場的傳言，表示目前沒計劃出貨Blackwell人工智慧（AI）晶片到中國。 他說，目前「並未主動討論」（no active discussions）輝達晶片能否重返中國，這將取決北京政府的決定。不過他也坦言，期待中國能改變政策，讓輝達可以再度服務中國市場。 媒體披露，輝達已向多家中國客戶提供B30A晶片樣品。B30A是輝達基於Blackwell架構、專為中國市場設計的新一代降規版AI晶片，運算效能較現行的H20晶片更強大，可用來訓練大型語言模型，這是許多中國企業迫切需要的能力。 外傳輝達正在修改B30A設計，希望美國政府能重新考慮禁令。不過輝達發言人表示，「輝達在中國高效能數據中心市場的市占率為零，而且輝達的財測也未包含中國市場。」 美國總統川普先前一度暗示願意讓輝達出售AI晶片給中國，不過他近日又改弦易轍，表示輝達最先進的Blackwell晶片只會讓美國企業使用，不會出口時報資訊 ・ 12 小時前
特斯拉在「這國」賣不動了！10月銷量直接腰斬 馬斯克政治爭議衝擊買氣
特斯拉10月在歐洲多數市場的銷量再度下滑，顯示其在當地面臨的競爭壓力持續升溫。根據德國聯邦運輸管理局（KBA）公布的最新數據，特斯拉在今年10月於德國僅售出750輛電動車，較去年同期的1607輛銷量直接腰斬。KBA的數據顯示，截至今年前10個月，德國新登錄的純電動車總數達43萬4627輛，較去年同期成長近40%。其中，特斯拉的銷量為1萬5595輛，與去年相......風傳媒 ・ 9 小時前
AI熱潮退燒？相關概念股一周蒸發近1兆美元 輝達財報前市場神經緊繃
投資人對經濟前景和人工智慧（AI）熱潮的信心終於開始動搖。那斯達克綜合指數本周出現美國總統川普4月初宣布全球對等關稅以來...聯合新聞網 ・ 8 小時前
【陳厚銘專欄】輝達進駐北市科：啟動台北智慧首都與亞洲創新樞紐新格局
陳厚銘／臺灣大學國際企業學系名譽教授、臺北商業大學全聯講座教授 輝達（NVIDIA）宣布在台北內湖科學園區設立海外總部，這不僅是一項企業投資，更是台北邁向智慧首都的歷史里程碑。這場進駐行動，不只是產業布局的選擇，更象徵著台北從高科技製造聚落，蛻變為全球創新能量的匯聚核心。它揭示了城市治理的全新課題——如何在開放治理、宜居生活、產學共創與品牌建構之間，塑造一座...匯流新聞網 ・ 9 小時前
「沒台積就沒輝達」 黃仁勳運動會上告白：台積電熊讚
一年一度的台積電運動會盛大舉辦，這次亮點就是輝達執行長黃仁勳擔任嘉賓，一上台就喊「台積我愛你」，說沒台積電就沒今天的輝達。而每年運動會按慣例都會發放小禮物給同仁，今年發放每位員工2.5萬的大紅包！不過更吸睛亮點，還有董事長魏哲家腳踩的tsmc鞋，也引發話題。 #台積電#運動會#黃仁勳東森新聞影音 ・ 6 小時前