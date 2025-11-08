AI教父也會累！黃仁勳笑稱「出差3周該回家了」 曝下次來台時間

台積電今（8）日在新竹縣舉行運動會，輝達執行長黃仁勳特別到場支持。台積電董事長魏哲家透露，創辦人張忠謀因身體微恙無法出席。對此，黃仁勳表示，會視張忠謀的身體狀況再決定是否探望。至於何時離開台灣，他透露已出差3周，因此現在要快回家，並表示農曆新年期間會再度來台。

黃仁勳說道，「我很高興來參加台積電的運動會，CC（指魏哲家）叫我講國語，但大家都知道我的國語不太好。」並笑稱，「我有很多事情想說，但我的國語真的很差，如果CC邀請我一直用中文演講，或許過幾年我會進步，我很高興可以來到這裡，我很開心你們把我當家人，輝達沒有你們不行。」

在準備離開運動會時，黃仁勳受到台積電員工及眷屬熱情包圍。黃仁勳強調，此行主要是為了感謝台積電同仁的出色表現。面對媒體詢問魏哲家可以提供多少產能給輝達，他則回應「機密」。

有媒體提到業界傳出台積電明年可能調漲價格，黃仁勳透露，並未討論價格問題，而是談到AI需求的強勁。他表示，輝達除了GPU，也有CPU產品，並持續提升產能。此次參加運動會，主要是感謝台積電同仁，並感到榮幸能被視為家人。

最後，黃仁勳表示，運動會結束後將準備回家，因為已出差3周，所以要盡快趕回家。

