AI教父炸雞夜同樂三星、現代會長 黃仁勳嗨幫全場買單：人生最棒的一天

國際中心／林奇樺報導

被譽為「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）30日晚間現身首爾，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣，在江南知名炸雞店「깐부치킨」聚餐，邊吃炸雞邊喝啤酒，被韓媒形容為「AI夥伴之夜」。

根據《韓聯社》報導，黃仁勳此行為出席於慶州舉行的亞太經合會（APEC）CEO高峰會，下午抵達仁川機場後隨即轉往江南。晚間7點半三人碰面，引發上千名民眾與媒體包圍，警方一度拉起封鎖線維持秩序。

三人身穿休閒服裝現身，席間享用炸雞、啤酒與燒酒，氣氛輕鬆。黃仁勳送上簽名版「白州」威士忌與輝達新款AI電腦「DGX Spark」，並寫下「為了我們的友誼與世界的未來！」他還笑稱：「今天是我人生最棒的一天。」

黃仁勳席間多次起身與民眾互動，分送禮物、為孩童簽名。當眾人討論誰要買單時，他打趣說「他們兩個都很有錢」，隨後親自按下店內「黃金鐘」，宣布「今晚全部免費」，現場爆出歡呼聲。

這是黃仁勳相隔15年再訪韓國，他透露將於31日與韓國總統會面，預計公布與三星、現代等企業的AI合作與高頻寬記憶體（HBM）相關新計畫。

