AI教父玩諧音哏！黃仁勳要求記者「重錄一遍」 開金口8字中文祝賀全台

財經中心／王文承報導

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於1月29日抵台，停留5天，今（2）日再度化身「寵粉魔人」。他一走出飯店門口，便主動為等候多時的粉絲簽名，展現親民作風；受訪時更用中文向全台民眾送上新年祝福，幽默互動逗得現場笑聲不斷，氣氛瞬間熱絡。

黃仁勳要求重錄一遍 8字中文祝賀全台



今日是黃仁勳旋風訪台的最後一天，他神清氣爽地走出飯店，看見守候已久的粉絲，立刻快步上前，替粉絲簽名，親切互動毫不馬虎。他甚至主動詢問現場是否有小孩，若有便願意替孩子簽名，還笑稱要給1000元，展現對孩子的喜愛，也讓現場氣氛更加熱絡。

廣告 廣告

隨後接受媒體訪問時，面對農曆春節將至，記者詢問是否有想對台灣民眾說的祝福語，黃仁勳先是笑說一時想不到，接著反問記者今年是否為馬年。得知答案後，他突然用中文脫口而出「馬上賺錢」，並幽默詢問「『馬上發財』跟『馬上賺錢』哪一個比較好？」現場記者笑回兩個都很好。

黃仁勳隨即笑著表示「我對攝影講，重來一遍」，接著他咳兩聲清喉嚨，再次用中文向全台民眾祝賀「今年是馬年，祝大家馬上賺錢、馬上發財」，逗得現場所有人哄堂大笑，也瞬間炒熱整體氣氛。

至於外界關注是否於2月10日到15日與台北市政府完成北士科總部簽約一事，黃仁勳表示，並沒有主動提及相關進度，而是在被問及到2月15日行程，僅以「Really？Oh, that’s great. Maybe, I don’t know.」回應，語氣明顯保留。他隨後補充表示，2026年他十分忙碌，因此沒有對簽約時間作任何具體承諾，只說「I'll do my best.」

更多三立新聞網報導

一次搬兩箱！好市多「這1款育兒神器」遭掃貨 新手媽大讚：全家都喜歡

下殺559元！好市多「這1款神物」年前特價 婆媽瘋搶：一次扛兩瓶

開盤／美元指數狂飆資金出逃！台股跳空大跌467點 台積電重摔25元

坐擁1億卻像活在地獄！老翁退休半年因「1心態」崩潰：有錢才是痛苦開始

