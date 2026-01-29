AI教父私底下超暖！一下機發養樂多、三明治又幫粉絲簽名 黃仁勳大聲問：誰巴豆夭？

輝達執行長黃仁勳今日午間抵台，將養樂多和三明治發給現場粉絲。

輝達執行長黃仁勳在結束中國訪問行程後，旋即來到台灣，外界預期他會先跟北市府見面簽約處理輝達總部事宜，並在30日參加暉達台灣尾牙，31日則是再約各大科技業董事長見面舉行「兆元宴」。

輝達執行長黃仁勳來了！黃仁勳於29日午間抵達松山機場，這次他一反常態，沒有一下機就接受媒體採訪，而是先熱情幫粉絲簽名，還不忘叮嚀：「不可以拿去賣。」 同時他手提袋子，裡面裝的是養樂多和洪瑞珍三明治，親民發給現場媒體，還親切問候：「誰巴豆夭（肚子餓）？」

輝達執行長黃仁勳發送養樂多。

現場粉絲非常熱情，不僅拿棒球、《黃仁勳傳》來給他簽名，甚至有粉絲拿出桌球拍給他簽。

輝達執行長黃仁勳一下飛機就熱情幫粉絲簽名。



