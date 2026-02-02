AI教父輝達黃仁勳離台秀中文「馬上發財」！預告今年是亮眼一年、 COMPUTEX必出席

兆元宴，黃仁勳發飲料、油飯。廖瑞祥攝



輝達執行長黃仁勳結束來台快閃4+1天行程，今天離台，黃仁勳表示，去年是很棒的一年，台灣供應鏈創下了歷史紀錄，今年將迎來極為亮眼的一年，他更用中文祝福大家馬年「馬上賺錢」、「馬上發財」，他也預告今年一定會出席台北國際電腦展（Computex），發表產品和專題演講。

外界關注北士科輝達台灣總部的簽約後續，黃仁勳說明，如果有典禮或是大型活動，會再回來。但今年對他來說會是超級忙碌的一年，他會盡其所能，今年一定會出席台北國際電腦展（Computex），輝達會有很多重要的發表，他也會發表主題演講。

廣告 廣告

聚焦AI產業，黃仁勳說明，目前有非常多的競爭對手，也有很多AI晶片，有很多公司成立，未來AI技術只會越來越難，競爭會一直存在，因為這是一個非常龐大的市場，但是輝達的市場地位非常不同，輝達是唯一一家與所有AI公司合作的企業，輝達無所不在，存在於所有雲端平台、資料中心（包含企業內部部署），同時也涉足機器人領域。

更多太報報導

2百萬受益人 同搭0050兆元派對！ 躍居30世代核心投資、經理費將再降0.05%

川普欽點「華許效應」美股金銀暴跌! 台指期狂瀉、台股早盤跌逾600點

【輝達尾牙】黃仁勳穿花襯衫現身 大談晶片布局不只GPU 「需要很多很多的人」