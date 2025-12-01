AI教育有成 程式設計賽報名翻倍

ＡＩ南市教育普及化有成！台南市舉辦程式設計競賽，參賽隊伍數翻倍、ＡＩ組報名校數踴躍。（教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南市中小學程式設計教育開花結果！一一四年度中小學SCRATCH暨ＡＩ程式設計競賽，一日舉辦頒獎典禮，共有五十八隊獲獎，今年ＡＩ報名隊伍多達兩百多隊，相較四年前，報名隊伍翻倍，而Scratch一般組前兩名，將角逐一一五年全國貓咪盃SCRATCH程式競賽。

教育局表示，台南不僅是文化古都，也是以科技驅動的智慧城市，面對新一波ＡＩ浪潮，運算思維與ＡＩ素養是城市升級重要基礎，與賽學生將是台南未來的ＡＩ重要人才。

廣告 廣告

此次競賽ＡＩ組隊伍數從一一一年的一一六隊，一路成長至今年的二三三隊，隊伍數翻倍，報名ＡＩ組學校數也首次突破一０一所，顯示ＡＩ教育推動獲得廣泛回響，也對台南的ＡＩ教育肯定。今年教育部委託承辦「一一四年度總統盃ＡＩ素養爭霸賽」，台南具有主場優勢，除展現在ＡＩ教育的投入成果，也跨縣市共享ＡＩ教育資源，讓學生把程式視為溝通語言、把ＡＩ當成創意畫筆。

包括SCRATCH暨ＡＩ，共六六二隊報名，優秀學子，將代表台南角逐明年度全國賽事。資訊中心主任高誌健表示，今年在ＡＩ國小扎根組和SCRATCH國小扎根動畫組，偏鄉學校表現亮麗，而國中組偏重情境式、跨領域的生活應用解題與創新，展現國中教學質的提升。

今年的題目也融入文化風情與在地特色，包括台灣老街、熱蘭遮城，將程式設計與歷史、地理、文化相結合，讓學生在創作中同時學習和傳承在地知識。教育局指出，本屆作品整體水準高，國小組作品普遍兼具流暢動畫與進階互動功能；國中生活應用組則能將複雜演算法與數據邏輯融入場景設計，展現扎實實力。