AI散熱動能強 奇鋐、雙鴻11月營收續創新高
（中央社記者曾仁凱台北9日電）AI散熱動能強，奇鋐、雙鴻公布11月營收皆續創歷史新高。奇鋐11月營收新台幣173.82億元，月增5.66%，比去年同期大幅成長141.69%；雙鴻11月營收24.43億元，月增4.9%、年增78.34%。
奇鋐累計前11月營收1256.98億元，年增率92.99%。
雙鴻累計今年前11月營收204.58億元，年增率41.92%。
雙鴻董事長林育申日前在法說會中預告，明年液冷散熱市場仍然很有看頭，滲透率將持續提高，除了水冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold），雙鴻的In-row CDU（列間冷卻分配單元）明年量產，樂觀預估2026年營收年成長率將超過50%。
奇鋐財務長陳易成在11月法說會中表示，受惠AI伺服器水冷散熱需求爆發，目前產能供不應求，「不怕沒訂單，只怕沒產能」，不僅本季營收、獲利持續高飛，訂單能見度直達2028年無虞。（編輯：張均懋）1141209
